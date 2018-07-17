0553 313 94 23

15 Temmuz destanı Doğu’yu uyandırdı

Doğu ve Güneydoğu bölgesi başta olmak üzere terörle mücadelenin hızla devam ettiği yerlerde 15 Temmuz’un ikinci yıldönümüne ilişkin etkinlikler düzenlendi. Gerçekleştirilen etkinliklerde terör tehdidi yaşanmazken, bölge halkı da yoğun katılım gösterdi.

17 Temmuz 2018 Salı 12:30
15 Temmuz destanı Doğu’yu uyandırdı

R.EKREM ŞAHAN / ANKARA

BÖLGE HALKI GERÇEĞİ GÖRDÜ

“Diyarbakır’da böyle özgürce davranan insanları görmek bizleri mutlu ediyor” diyen AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, “Bir zamanlar bizim kutsal bayrağımızı bölge halkı taşımaya bile çekinirdi. Ama şimdi bayrak çocuk, genç, yaşlı herkesin elinde. 15 Temmuz destanı bölge halkında büyük bir uyanışa vesile oldu. Çünkü bölge halkının en büyük korkusu Suriye’ye dönmek oldu. İnsanların ülkelerini terk edip, başka bir ülkeye göç etmesi insanların canını acıtıyor. Onlara imkanlar sağladık, ülke olarak destek olduk. Ama bülbülü altın kafese koymuşlar. Ağlamış ille de vatanım demiş. Suriyelilerin bizim vatanımıza gelmesi halkımız biz de onlar gibi olur muyuz diye anlayışı oldu. Suriyelilerin gelecek bir kapısı vardı ama Türkiye’den öte yol yok” şeklinde konuştu. 

HALK PKK’YA SİLAH BIRAKTIRACAK

Galip İlhaner ise, şu değerlendirmede bulundu: “Bölge halkı, PKK’nın darbe zemini oluşturmak için FETÖ ile işbirliği yaptığının farkındaydı. Önceki yıllarda Fetullah Gülen bölge halkının çocuklarını Türk milliyetçisi yapıyor, Kürtleri asimile ediyor diyen PKK, dersaneleri bombalayan PKK birden bire fikir değiştirerek, FETÖ dostu oldu. Bölgede görevli FETÖ subayları ile işbirliği yaparak, hendekleri kazan PKK, darbe zemini oluşturacak ve halk Türk-Kürt birbirine girecek ve FETÖ subayları 12 Eylül darbesi gibi kurtarıcı olarak gelecekti. Ama başaramadılar bölge halkı bu oyunu bozdu. 15 Temmuz destanı bölge halkında büyük bir uyanışa vesile oldu. PKK’nın silahlı sindirmelerinden dolayı sokağa çıkamayan halk, 15 Temmuz ile birlikte sokağa çıktı ve ileride PKK’ya karşı da sokağa çıkacak cesarete sahip oldu. Bölge halkı 15 Temmuz destanının etkisi ile ileride PKK’ya karşı büyük mitingler yaparak, PKK’yı silah bırakmaya zorlayarak yeni bir destan yazacaktır. ”


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 12:30
  1. Diyarbakır
  2. 15 Temmuz

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ‘Kader mahkûmlarına af, teröriste, istismarcıya idam!’
    1. ‘Kader mahkûmlarına af, teröriste,..
    2. Cilt yaşlanmasına karşı besinler..
    3. TSK 15. devriye görevini tamamladı
    4. 15 Temmuz destanı Doğu’yu uyandırdı
    5. Trump'a AB darbesi! Tarihi anlaşma..
    6. İyi bal nasıl anlaşılır?
    7. ‘Fragman bitti, film başlıyor’a tam..
    8. Mersin'de bina çöktü! Çok sayıda ekip..
    9. 2018 2019 okul kayıtları ne zaman..
    10. MEB lise nakilleri nereden yapılacak?
    11. Lise yerleştirme tercih sonuçları..
    12. 28 Şubat dâvâsında tatil yok!
    13. 2018 lise okul tercih sonuçları..
    14. İbrahim Tatlıses tazminat ödemeye..
    15. Şaziye Fırat Civelek kimdir? Danıştay..
    16. Yeni sistem, eğitim sorunlarının..
    17. 2018 Lise yerleştirme sonuçları MEB..
    18. Ahlâksız zihniyet
    19. TSK'dan kuzey Irak'a hava harekatı
    20. İtfaiye eri ve zabıta memuru 2018..
    Kriz giderek büyüyor! Listeye Türkiye'yi de eklediler
    Kriz giderek büyüyor! Listeye Türkiye'yi de eklediler
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Dugin: FETÖ ülkeyi Amerikalılara satmak istiyordu
    Dugin: FETÖ ülkeyi Amerikalılara satmak istiyordu
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    Türkiye'nin S-400 kararına ABD'den karşı hamle
    Türkiye'nin S-400 kararına ABD'den karşı hamle

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Eski bakanların yeni görevleri belli oldu
    Eski bakanların yeni görevleri belli oldu
    Kediciklerden şok talep! Hepsi aynı şeyi istemiş
    Kediciklerden şok talep! Hepsi aynı şeyi istemiş