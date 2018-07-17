15 Temmuz destanı Doğu’yu uyandırdı

R.EKREM ŞAHAN / ANKARA

BÖLGE HALKI GERÇEĞİ GÖRDÜ

“Diyarbakır’da böyle özgürce davranan insanları görmek bizleri mutlu ediyor” diyen AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, “Bir zamanlar bizim kutsal bayrağımızı bölge halkı taşımaya bile çekinirdi. Ama şimdi bayrak çocuk, genç, yaşlı herkesin elinde. 15 Temmuz destanı bölge halkında büyük bir uyanışa vesile oldu. Çünkü bölge halkının en büyük korkusu Suriye’ye dönmek oldu. İnsanların ülkelerini terk edip, başka bir ülkeye göç etmesi insanların canını acıtıyor. Onlara imkanlar sağladık, ülke olarak destek olduk. Ama bülbülü altın kafese koymuşlar. Ağlamış ille de vatanım demiş. Suriyelilerin bizim vatanımıza gelmesi halkımız biz de onlar gibi olur muyuz diye anlayışı oldu. Suriyelilerin gelecek bir kapısı vardı ama Türkiye’den öte yol yok” şeklinde konuştu.

HALK PKK’YA SİLAH BIRAKTIRACAK

Galip İlhaner ise, şu değerlendirmede bulundu: “Bölge halkı, PKK’nın darbe zemini oluşturmak için FETÖ ile işbirliği yaptığının farkındaydı. Önceki yıllarda Fetullah Gülen bölge halkının çocuklarını Türk milliyetçisi yapıyor, Kürtleri asimile ediyor diyen PKK, dersaneleri bombalayan PKK birden bire fikir değiştirerek, FETÖ dostu oldu. Bölgede görevli FETÖ subayları ile işbirliği yaparak, hendekleri kazan PKK, darbe zemini oluşturacak ve halk Türk-Kürt birbirine girecek ve FETÖ subayları 12 Eylül darbesi gibi kurtarıcı olarak gelecekti. Ama başaramadılar bölge halkı bu oyunu bozdu. 15 Temmuz destanı bölge halkında büyük bir uyanışa vesile oldu. PKK’nın silahlı sindirmelerinden dolayı sokağa çıkamayan halk, 15 Temmuz ile birlikte sokağa çıktı ve ileride PKK’ya karşı da sokağa çıkacak cesarete sahip oldu. Bölge halkı 15 Temmuz destanının etkisi ile ileride PKK’ya karşı büyük mitingler yaparak, PKK’yı silah bırakmaya zorlayarak yeni bir destan yazacaktır. ”