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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Vakıflar Genel Müdürlüğünce, Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 15 Temmuz şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu

Yeniakit Publisher
2020-07-15 19:37:28 -
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

ANTALYA (AA) - Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da, Vakıflar Genel Müdürlüğünce, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında şehit edilenler için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü çalışanları, Muratpaşa Camisi'nde mevlit programı düzenlendi. Muratpaşa Camisi imam hatibi İrfan Keskin'in şehitler için mevlit ve kaside okuduğu etkinliğe, Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Katılımcılara lokum ikram edildi.

- Isparta

Isparta'da yeni inşa edilen Tabakhane Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Mevlit programına katılan vatandaşlara, seccade dağıtıldı, sosyal mesafe kuralına uyarak namaz kılınması için uyarı yapıldı.

Programa, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu da katıldı.

- Burdur

Burdur'da tarihi Ulu Camisi'nde şehitler anısına mevlit okutuldu, Kur'an-ı Kerim hatimlerinin duası yapıldı. Programa katılan vatandaşlar, maske takarak ve sosyal mesafe kuralına uyarak camiye alındı.

- Muğla

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Şeyh Camisi'nde mevlit programı düzenlendi. Maskeyle sosyal mesafeye göre namazlarını kılan vatandaşlara lokum dağıldı.

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