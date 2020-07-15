BARTIN(AA) - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kudret Bülbül, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin Türk ordusundan atıldıktan sonra ordunun Türk ordusu olduğunu belirterek, "Ordumuz Suriye'de gereğini yaptı, Libya'da gereğini yapıyor ve Doğu Akdeniz'de de yine gereğini yapıyor." dedi.

Bartın Valiliği ve Bartın Üniversitesi tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" paneli düzenlendi.

Bartın Kültür Merkezi'ndeki panelde "FETÖ: Küresel Bir İhanet Şebekesi" başlıklı konuşmasını yapan Bülbül, FETÖ’nün esasen küresel bir istila hareketi olduğunu, küresel şer odaklarının bir uzantısı olarak görev yaptığını ve küresel emperyalizm anlaşılmadan FETÖ'nün de anlaşılamayacağını söyledi.

Küresel galipler tarafından oyun kurucu ülkelere her zaman sınırlamalar yapıldığını ve Türkiye'yi takip eden küresel aktörlerin de ülkenin potansiyelini çok iyi bildiklerini ifade eden Bülbül, "Türkiye'yi kontrol altına almak için uzun yıllar bir sistem kuruldu. 1961 Anayasası'ndan bu yana bir soğuk savaş vesayeti Türkiye'de kurumsallaştırılmıştır. Bu vesayetin küreselleşme sürecinde yürümeyeceği anlaşılınca esasen FETÖ, bu yeni döneme inşa edilen yeni vesayetin adı olmuştur." ifadelerini kullandı.

- "Hainler temizlendikten sonra ordu, Türk ordusu oldu"

Bülbül, FETÖ'nün küresel bir vesayet anlayışının sonucu olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kainat imamı diyorlar, terörist elebaşına. Ben yurt dışında FETÖ'nün iç yüzünü anlattığımda 'Bu sizin meselenizdir.' diyorlar. Hayır, bu FETÖ'nün olduğu tüm ülkelerin meselesi ve hatta artık daha çok onların meselesidir çünkü Türkiye, bu konuda çok önemli mesafeler katetti, diğer ülkeler bu kadar yol alamadı. Türkiye'nin bölgesel ve küresel vizyonunu bilen küresel aktörler ülkemiz üzerinden bir vesayet inşa etmek istemişlerdir. Özellikle bu hainler Türk ordusundan atıldıktan sonra Türk ordusunun zayıflayacağını düşündüler ve söylediler. 'Türk ordusu çöktü ve bitti.' dediler. Bu gibi söylemleri çok duyduk ama çok net gördük ki bu hainler ordumuzdan temizlendikten sonra Türk ordusu, Türk ordusu oldu. Ordumuz Suriye'de gereğini yaptı, Libya'da gereğini yapıyor ve Doğu Akdeniz'de de yine gereğini yapıyor."

- "FETÖ bir virüstür ve bulunduğu tüm ülkeler için ciddi bir sorundur"

FETÖ'nün 170 ülkede bulunan bir virüs olduğunu belirten Bülbül, "Nasıl bugün bütün dünya koronavirüs için bir çözüm arıyorsa FETÖ'nün de 170 ülkede olan bir virüs olarak, antivirüsü bulunmalıdır. Bu noktada en tecrübeli ülke biz olduğumuz için bu antivirüsü üretmek de bize düşüyor." dedi.

- "Ayaksız yaşanır ama vatansız yaşanmaz"

15 Temmuz gazisi Sabri Gündüz ise o gece Besmele çekerek evden çıktığını ve arkadaşlarıyla köprüye gittiğinde cehennem gibi bir ortamın hakim olduğunu belirtti.

Normalde o ortamdan ve seslerden uzaklaşılması gerekirken, insanların akın akın silah seslerine doğru gittiğini anlatan Gündüz, şunları kaydetti:

"İki kişi farklı yere geçtik ve arkamızdan diğerleri de gelir dedik. En azından mühimmatlarını bitiririz diye düşündük. Arkamızdan gelenlere zaman ve fırsat oluşturmak istiyorduk. Hayatımda yemediğim hakareti ve küfrü orada yedim, akın akın mermi atıyorlardı. Yüzlerine baktıklarımızda da katil olduklarını, hain olduklarını görebiliyorduk. Gözümün önünde orada çok kişiyi şehit ettiler. Göğsünden vurulan bir çocuğu kurtarmak için harekete geçtiğimde de beni vurdular. İlk mermiyi yedim ve yere düştüm. Ateş etmeye devam ettiler. Ayağım kırılmış ve atar damarım patlamıştı. Şanlı bayrağımızla turnike yaptım bacağıma ve hastaneye gittik. Giderken arabaya da ateş açtılar. Hastane ise tam bir can pazarıydı. Biz o gün topyekun bir mücadele içerisindeydik çünkü o karanlık gecede kaybetseydik, hepimiz kaybedecektik."

Gündüz, 15 Temmuz gecesi yaralandıktan sonra 47 ameliyat geçirdiğini hatırlatarak, bu süreçte "Allah'ım bana şifa ver, ayağımı düzelt." diye değil, "Allah'ım senden ayağa kalkıp yürümeyi istiyorum. Gün gelir de bir gün zalimin karşısında tekrar durursam güçlü ve kuvvetli bir şekilde onun üstüne yürümek istiyorum."diye dua ettiğini söyledi.

46 defa ameliyat olduğunu ve 47'ncisinde artık ayağının kesildiğini anlatan Gündüz, "Ayaksız yaşanır ama vatansız yaşanmaz bunu biliyorum." dedi.

Etkinliğe, Garnizon Komutanı Vekili Deniz Albay Erkan Şahin, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Bartın Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, kamu kurum ve kuruluşlardan temsilciler ile çok sayıda kişi katıldı.



