NEW YORK (AA) - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında ABD'de Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğu tarafından anma töreni düzenlendi.

New York Başkonsolosluğu'nda yapılan anma törenine, video konferans yoluyla ABD'de yaşayan Türk toplumu temsilcileri de katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende 15 Temmuz şehitleri için dua okundu.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Serhad Varlı, törende yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişiminin her vatansever Türk vatandaşının ruhunda derin yaralar açtığını söyledi.

Varlı, FETÖ tarafından planlanan ve 251 kişinin şehit olmasına, 2 binden fazla kişinin yaralanmasına neden olan bu darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçtiğini ancak bu hain darbe girişiminin acı hatıralarının hala zihinlerde canlı olduğunu belirtti.

Darbe girişimi sonrasında geçen 4 yıl içinde FETÖ ile mücadelenin Türkiye'nin en temel, ulusal ve dış politika önceliklerinden biri olduğunu söyleyen Varlı, ''Yurt içindeki yapılanmanın ortadan kalkması sonucunda FETÖ strateji değişikliğine gitmiş ve yurt dışı faaliyetlerine ağırlık vermeye başlamıştır. FETÖ mensupları bu kapsamda ülkemiz aleyhine yürütülen başta propaganda olmak üzere her türlü faaliyetin temel unsurları haline gelmişlerdir. Bu nedenle yurt dışındaki FETÖ yapılanmasıyla mücadele her zamankinden daha fazla önem kazanmıştır.'' diye konuştu.

Varlı, ''Uzun soluklu olduğunu bildiğimiz FETÖ’nün yurt dışındaki yapılanmasına yönelik mücadelemiz, ulus olarak yek vücut halinde kararlılıkla sürdürülecektir. Bu mücadelede, siz vatandaşlarımızın da desteği büyük önem taşımaktadır.'' diye ekledi.

New York Başkonsolos Yardımcısı Emre Manav da ''Vatanımıza, milletimize, bayrağımıza ve dinimize ihaneti sermaye edinen karanlık güçler, dört yıl önce bugün bağımsızlığımızı, Cumhuriyet'imizi, demokrasimizi hiçe saymaya kalkıştılar.'' dedi.

Türk halkının Cumhuriyet'i, demokrasi ve ve milli iradeyi küçümseme cüretini gösteren, milli bilinçten ve tarihten bihaber bu karanlık güçlere cevabını vatanını canı pahasına savunarak kararlılıkla verdiğini anımsatan Manav, ''Geleceğimizi hainlerin eline bırakmayan tüm şehit ve gazilerimizi, mesai arkadaşlarım adına huzurlarınızda bir kez daha şükranla ve minnetle anıyorum.'' ifadelerini kullandı.

15 Temmuz ile ilgili video gösteriminin de yapıldığı programa, Türkiye'den 15 Temmuz şehitlerinin yakınları da katıldı, New Jersey Maarif Okulu'ndan iki öğrenci ise şiir okudu.

Türkiye'nin Miami Başkonsolosluğu'nda da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma töreni düzenlendi.







