15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

BRÜKSEL (AA) - Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk, "15 Temmuz'u, Türkiye Cumhuriyeti devletinin, milletinin, kendi demokrasisine, özgürlüklerine ve seçilmiş hükümetine sahip çıkması, devletin içine nüfuz etmiş olan hain FETÖ şebekesinin sökülüp atılması sayesinde ülkenin güvenliğini, emniyetini, huzurunu, istiklalini ve istikbalini teminat altına alması olarak özetliyorum." dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla AA muhabirine açıklamalarda bulunan Büyükelçi Öztürk, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimini ve gerçek yüzünü bu hafta düzenlenen özel bir toplantıda NATO üyelerinin daimi temsilcilerine bizzat anlattığını ifade etti.

Öztürk, aynı zamanda terör örgütünün karanlık yüzü hakkında delegasyonlara gönderilen mektuplarla da bilgi verildiğini kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle halen NATO Karargahına ziyaretçi kabul edilmediğini hatırlatan Öztürk, NATO nezdindeki Türk Daimi Temsilciliği ile Türk Askeri Temsil Heyeti personelinin bugün bir anma töreninde bir araya geldiklerini söyledi.

- "Türkiye NATO'da özel ağırlığı bulunan bir müttefiktir"

Öztürk, "15 Temmuz'u, Türkiye Cumhuriyeti devletinin, milletinin, kendi demokrasisine, özgürlüklerine ve seçilmiş hükümetine sahip çıkması, devletin içine nüfuz etmiş olan hain FETÖ şebekesinin sökülüp atılması sayesinde ülkenin güvenliğini, emniyetini, huzurunu, istiklalini ve istikbalini teminat altına alması olarak özetliyorum." diye konuştu.

"15 Temmuz'da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleşen bu direniş ve diriliş ruhu sayesinde, Türkiye'nin dünyanın en hür, en güçlü, en itibarlı ve en müreffeh güçlerinden birisi olması mukadderdir." diyen Büyükelçi Öztürk, "Bunun için milletin iradesinin tecelli edeceği, hak ve hukuk temelinde, Türk demokrasisinin bütün dünyaya örnek olacak seviyelere ulaşacağından en ufak bir kuşku duyulmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Öztürk, Türkiye'nin 1952 yılından beri üyesi olduğu ve dünya tarihindeki en önemli ittifaklardan biri olan NATO'nun da bir "demokrasiler ittifakı" olduğuna dikkati çekti.

Büyükelçi Öztürk, "Türkiye, NATO'da çok ciddi ve özel ağırlığı bulunan müstesna bir müttefik olarak büyük saygı görmekte, bu özellikleriyle ittifakın temel direklerinden birisi olarak temayüz etmektedir." dedi.



