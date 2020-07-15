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Aktüel

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Diyarbakır ve Siirt'te hain darbe giriminde şehit düşenler için mevlit okutuldu

Yeniakit Publisher
2020-07-15 18:23:51 -
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

DİYARBAKIR/SİİRT (AA) - Diyarbakır ve Siirt'te 15 Temmuz hain darbe giriminde şehit olanlar için mevlit okutuldu.

Diyarbakır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında tarihi Sur ilçesindeki Ulu Cami'de mevlit programı düzenlendi.

İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır'ın kıldırdığı ikindi namazının ardından mevlit okundu. Türkçe, Kürtçe, Arapça ilahiler seslendirildi, şehitleri için dua edildi.

Sosyal mesafe kuralına uyularak düzenlenen mevlit etkinliğine katılanlara lokum ikram edildi.

Programa Vali Münir Karaloğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak ve vatandaşlar katıldı.

- Siirt

Siirt'te, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan asker, polis ve vatandaşlar için mevlit okutuldu.

Siirt İl Müftülüğünce Abdulhakim Sancak Çarşı Camisi'inde düzenlenen mevlit programına, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, ilahiler okundu.

İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan asker, polis ve vatandaşlar için dua etti.

Programın ardından vatandaşlara şeker ikram edildi.




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