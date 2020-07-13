15 Temmuz darbe girişimi saat kaçta başladı?

15 Temmuz darbe girişiminde yüzlerce vatandaşımız bayrağını için demokrasisi için evlatları için şehitlik mertebesine yükseldi.

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin hazırlanan çatı iddianamesinde, FETÖ mensuplarınca 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 03.00'te yapılması planlanan darbenin neden erkene çekildiğinin ayrıntıları ortaya çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili 221 şüpheli hakkında hazırlanan çatı iddianamesinde, terör örgütü mensuplarınca 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 03.00'te yapılması planlanan darbenin erkene çekilmesinde, şüpheli eski Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral İlhan Talu'nun önemli rolü olduğu belirlendi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan iddianamede, şüphelilerden Talu hakkındaki soruşturma ve toplanan delillerin değerlendirilmesi sonucunda, 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 03.00'te yapılması planlanan darbenin neden erkene çekildiğinin ayrıntıları ortaya çıktı.

İddianameye göre, darbe girişimine kadar korgeneral rütbesiyle Genelkurmay Personel Başkanı olarak görev yapan ve Genelkurmay Karargahındaki en kıdemli personel başkanı olarak bulunan İlhan Talu, saat 20.09'da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın makamında MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı gördü.

Talu, personele Genelkurmay Karargahı Mesaj ve Evrak Dağıtım Sistemi (MEDAS) üzerinden gönderilen görevlendirme mesajlarında imzası bulunan eski Kurmay Albay Cemil Turhan'a, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın Kara Havacılık Komutanlığına gittiğini, FETÖ mensubu personelle ilgili tutuklamaların hemen başlayacağını" söyledi.

Örgüt mensuplarının bu kanıya varmasında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "kumpas" soruşturması kapsamında alınan itirafların, Kara Havacılık Komutanlığı personelinin deşifre edilmesini sağlamaya yönelik olması, Kara Kuvvetleri Komutanı Çolak'ın da bu nedenle Kara Havacılık Komutanlığına gittiği düşüncesi etkili oldu.

Karargah içindeki darbeci grubun, olanlar karşısında yaptıkları planın sekteye uğraması ve ayrıca Genelkurmay Başkanı'nın askeri savcıları karargaha davet etmesi nedeniyle paniğe kapılarak, kendileri ve darbe hazırlığı yapan diğer örgüt üyelerinin tutuklanacağı endişesiyle, saat 03.00 olarak belirlenen darbe faaliyetini, saat 20.30 sıralarında başlattıkları tespit edildi.

Darbecilerin bunu, Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) ele geçirmek amacıyla örgüt tarafından oluşturulmuş "mahrem yerler yapılanması"nın üst düzey yöneticileri olan ve başka soruşturmanın şüphelisi Adil Öksüz ve diğer sivil örgüt üyelerinin de bilgisi dahilinde, örgüt mensubu "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin koordinesiyle yaptığı belirlendi.

Darbe faaliyetinin erkene alınmasının, HTS kayıtlarından ve darbeciler tarafından ele geçirilen Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinin, Silahlı Kuvvetler Harekat Merkezinin emirlerini reddederek, ulaştırma uçakları için uçuşların serbest bırakıldığına dair hukuka aykırı emri yayınlama saatinden de anlaşılacağı tespiti yapıldı.

Bu nedenle şüpheli Talu'nun, "darbe girişiminin geriye çekilmesinde önemli rolü olduğu" belirlendi.