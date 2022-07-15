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Gündem 15 Temmuz, Bediüzzaman Said Nursi'nin sözlerini bir kez daha teyit etti
Gündem

15 Temmuz, Bediüzzaman Said Nursi'nin sözlerini bir kez daha teyit etti

15 Temmuz Darbe Girişimi'nde milletin göstermiş olduğu şanlı destanın yıldönümünde Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin Müslüman Türk milletine yönelik sözlerini yeniden gündeme getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-15 23:50:00 -
15 Temmuz, Bediüzzaman Said Nursi'nin sözlerini bir kez daha teyit etti

 yeniakit.com.tr 

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin Afyon Ağır Ceza Mahkemesi'nde Risale-i Nur'u yazdığı ve okuduğu gerekçesiyle yargılandığı davada müthiş savunma verirken Müslüman Türk milletine övgülerde bulunmuştu. 

"Türk gençliği uyumuyor"

"Kahraman İslam Türk Milleti", "dindar, cengaver, imanlı, cesur Türk milleti" gibi ifadelerle öven Bediüzzaman Said Nursi, "Türk gençliği uyumuyor. Bu kahraman İslâm Türk Milleti başka bir devletin boyunduruğu altına giremez. Fedakâr müslüman gençliği, sahib olduğu tahkikî iman kuvvetiyle vatanını sattırmaz. Dindar, cengâver Türk milleti ve imanlı, cesur Türk gençliği korkmaz" ifadelerini kullanmıştı.

"Bu kahraman İslâm Türk Milleti başka bir devletin boyunduruğu altına giremez"

Risale-i Nur Külliyatı'nın Şualar isimli kitabının On Dördüncü Şua kısmında geçen ifadeler şu şekilde;

Mahkeme heyetinin huzurunda bilâ-perva onlara söylüyorum: Onlar iyi bilsinler ve titresinler ki, gürültüye pabuç bırakmıyoruz. Zira Risale-i Nur eserlerinde hak ve hakikatı görmüş, öğrenmiş ve inanmışız. Türk gençliği uyumuyor. Bu kahraman İslâm Türk Milleti başka bir devletin boyunduruğu altına giremez. Fedakâr müslüman gençliği, sahib olduğu tahkikî iman kuvvetiyle vatanını sattırmaz. Dindar, cengâver Türk milleti ve imanlı, cesur Türk gençliği korkmaz. Onun içindir ki; bizi insanlık seviye ve seciyesinde en yüksek mertebelere çıkaran ve her sahadaki terakkiyatımızı sağlayan ve biz gençlere din, vatan ve millet aşkını aşılayarak uğrunda bütün mevcudiyetimizi feda ettirecek hakikî bir dinperver olarak bizleri yetiştiren Risale-i Nur eserlerini okuyoruz ve okuyacağız.

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