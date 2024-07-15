15 Temmuz 2024: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







(11) وَاِذَا قٖيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِۙ قَالُٓوا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ



(12) اَلَٓا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلٰكِنْ لَا يَشْعُرُونَ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

﴾11﴿ Onlara “Yeryüzünde düzeni bozmayın” denildiğinde, “Hayır, biz yalnızca ıslah edenleriz” derler.



﴾12﴿ Biline ki, gerçekten bozanlar onların ta kendileridir, ama farkında olmuyorlar.



(Bakara Suresi - 11-12) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri başkanlığı)



TEFSİRİ:

Her insan kendi aklını beğenir ve tuttuğu yolun doğru olduğunu iddia eder. Sıra iddianın deliline gelince müminle kâfirin farkı ortaya çıkar. Müminin delili, aklının yanında, hatta önünde bulunan ve doğru bilginin kaynağı olan vahiydir, Kur’an-ı Kerîm ve hadislerde yer alan bilgiler ve açıklamalardır. Hz. Peygamber’e inanmayanlar ise yalnızca beşerî bilgi kaynaklarıyla yetinmek durumundadırlar.



Beşerî bilgi kaynakları birçok konuda, tek başına doğruyu bulmaya, bilmeye yeterli olmadığından bununla yetinenler hataya düşerler, yanlış yollara saparlar; ancak gerçeği bilmedikleri için kendi bildikleri ve yaptıklarının doğru olduğunu savunmakta ısrar ederler.



Hak dine inanmayanlar, akıl üstü konularda yanıldıklarını ancak çıkmaza saplandıkları, sistemleri tıkandığı, bunalımlar baş gösterdiği zaman kısmen anlarlar, çoğu defa yine anlamaz, yanlış yorumlara girişirler, gerçeğin bilgisi âhirete kalır ki bunun da artık dünyada onlara faydası olmaz.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 1 Sayfa: 80-81

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ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)



"Ümmetim, kötü din görevlilerinden çok zarar görecektir" (Hakim)



"Ümmetim için en çok sapık imamlardan/önderlerden korkuyorum." (Ebu Davud, 4252; Tirmizî,2229)



"Ümmetim, kötü âlimler, cahil âbidler yüzünden helâk olur. Kötülerin en kötüsü kötü âlimlerdir. İyilerin en iyisi de iyi âlimlerdir." (Darimi)



"Kötüler iyi, iyiler kötü gösterilmedikçe, kıyamet kopmaz." (Harâiti)





GÜNÜN SÖZÜ:

15 Temmuz 2016 darbe girişimi için:



Başaramayınca “Senaryo” dediler.

Başarsalardı “Filim Bitti” diyeceklerdi.





KISSADAN HİSSE:



İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:

Dünyalık peşinde olan din adamlarının sözlerini dinlemek, kitaplarını okumak zehir yemek gibi zararlıdır. Kötü din adamlarının zararları bulaşıcıdır. Toplumları bozar, milletleri parçalar.



Tarihte İslam devletlerinin başlarına gelen felaketlere hep kötü din adamları sebep oldu.



Devlet adamlarını doğru yoldan bunlar saptırdı.



Peygamber efendimiz, "Müslümanlar 73 fırkaya bölünecek. Bunların 72 si Cehenneme gidecek, yalnız bir fırkası Cehennemden kurtulacak" buyurdu.



Bu 72 sapık fırkanın reisleri, hep kötü din adamları idi. Cehennemden kurtulacak olan tek fırka ise, Ehl-i sünnettir.