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İSLAM 15 Temmuz 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

15 Temmuz 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2023-07-15 06:21:00 - 2023-07-15 06:31:23
15 Temmuz 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü'nü istifadelerinize (15 Temmuz 2023) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN

(11) وَاِذَا قٖيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِۙ قَالُٓوا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

(12) اَلَٓا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلٰكِنْ لَا يَشْعُرُونَ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

(11) "Onlara “Yeryüzünde düzeni bozmayın” denildiğinde, “Hayır, biz yalnızca ıslah edenleriz” derler."

(12) "Biline ki, gerçekten bozanlar onların ta kendileridir, ama farkında olmuyorlar."

(Bakara Suresi, 11-12)                 (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

Her insan kendi aklını beğenir ve tuttuğu yolun doğru olduğunu iddia eder. Sıra iddianın deliline gelince müminle kâfirin farkı ortaya çıkar. Müminin delili, aklının yanında, hatta önünde bulunan ve doğru bilginin kaynağı olan vahiydir, Kur’an-ı Kerîm ve hadislerde yer alan bilgiler ve açıklamalardır. Hz. Peygamber’e inanmayanlar ise yalnızca beşerî bilgi kaynaklarıyla yetinmek durumundadırlar.

Beşerî bilgi kaynakları birçok konuda, tek başına doğruyu bulmaya, bilmeye yeterli olmadığından bununla yetinenler hataya düşerler, yanlış yollara saparlar; ancak gerçeği bilmedikleri için kendi bildikleri ve yaptıklarının doğru olduğunu savunmakta ısrar ederler.

Hak dine inanmayanlar, akıl üstü konularda yanıldıklarını ancak çıkmaza saplandıkları, sistemleri tıkandığı, bunalımlar baş gösterdiği zaman kısmen anlarlar, çoğu defa yine anlamaz, yanlış yorumlara girişirler, gerçeğin bilgisi âhirete kalır ki bunun da artık dünyada onlara faydası olmaz.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 1 Sayfa: 80-81


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ALLAH RASULÜNDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)

منْ حمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ ، فَلَيْسَ مِنَّا ، ومَنْ غَشَّنَا ، فَلَيْسَ مِنَّا

"Bize silah çeken bizden değildir.

 Bize hile yapıp aldatan da bizden değildir."

Kaynak: Müslim, Îmân 164, Fiten 16



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