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Medya 15 Temmuz 2016'da tevafuk ya Yunanistan'a gezmeye gitmişti! Terör sevici Celal Başlangıç öldü
Medya

15 Temmuz 2016'da tevafuk ya Yunanistan'a gezmeye gitmişti! Terör sevici Celal Başlangıç öldü

Yeniakit Publisher
2024-05-03 23:59:00 - 2024-05-04 00:06:20
15 Temmuz 2016'da tevafuk ya Yunanistan'a gezmeye gitmişti! Terör sevici Celal Başlangıç öldü

Artı TV ve Artı Gerçek'in kurucu yayın yönetmeni Celal Başlangıç Almanya'nın Köln kentinde öldü.

Celal Başlangıç ikamet ettiği Almanya'da bir süredir tedavi görüyordu.

Başlangıç gazetecilik hayatı boyunca PKK terör örgütünün seviciliğini yapmış, şerefli Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedefe koyan haberlere imza atmıştı.

Artı TV ve Artı Gerçek'in kurucu yayın yönetmeni Celal Başlangıç dün gece öldü.

15 Temmuz sabahı Yunanistan'a gezmeye (!) gitti! 'Yunan dostlarımız dönmeyin dedi'

Celal Başlangıç Gazete Duvar'da kaleme aldığı köşe yazısında FETÖ'nün hain darbe girişimi yaptığı 15 Temmuz'un sabahında Yunanistan'a kendi tarifiyle bir kaçamak gezisi yaptı.


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Başlangıç'ın yazısının ilgili bölümü şöyleydi:

Yeni haber sitesinin yayın tarihi yaklaşıyordu. Bir kaçamak yapıp, 15 Temmuz sabahı bir grup arkadaşla Seferihisar'dan tekneyle Yunanistan'ın Samos Adası'na gitmiştik.

Günün geç saatlerinde Türkiye'den gelen kanlı bir darbe haberiyle sarsıldık.

Artık gözümüz kulağımız Türkiye'deydi.

Yunanlı dostlar "Geri dönmeyin, burada kalın" diye ısrar ediyorlardı.

Biz dönüp dönmeyeceğimizi kestirmeye çalışıyorduk.

Samos gezimizi bir hafta planlamıştık. Ama artık iş geziden çıkmış "Türkiye'yi yurtdışından izleme" günlerine dönmüştü.

Celal Başlangıç'ın ölümü terör sevici yazar dostu Hasan Cemal'i de üzdü. Cemal T24'teki köşesini bugün Başlangıç'a ayırdı.

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