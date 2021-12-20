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Eğitim 15 tatili yarıyıl tatili ne zaman? Karne ne zaman alınacak?
Eğitim

15 tatili yarıyıl tatili ne zaman? Karne ne zaman alınacak?

15 tatili ne zaman başlayacak? Milyonlarca öğrenci yeni yıla kısa bir zaman kala sık sık karnelerin ne zaman dağıtılacağını araştırmaya başladı. Peki, karne tatili ne zaman? 15 tatili ne zaman başlayacak? Sömestr tatili ne zaman ayın kaçında başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-12-20 11:00:00 -
15 tatili yarıyıl tatili ne zaman? Karne ne zaman alınacak?

Milyonlarca öğrenci okulların ne zaman tatil olacağını araştırmaya başladı. Peki, okullar ne zaman tatil olacak?

15 tatili yarıyıl tatili ne zaman? Karne ne zaman alınacak?

2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.

Milyonlar okulların yeniden uzaktan eğitime geçip geçmeyeceğini merak ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada bu konu için “Okullar açık mı kalacak kapanacak mı tartışması artık sona ermelidir. Okullardaki yüz yüze eğitim-öğretim kesinlikle devam edecektir” ifadelerini kullanmıştı.

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