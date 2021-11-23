15 tatili ne zaman? Yarıyıl taili 2022 ne zaman başlayacak?

Ara tatil’de bir hafta dinlenen milyonlarca öğrenci 22 Kasım Pazartesi günü ders başı yaptı. Ara tatil sonrası ders başı yapan öğrenciler şimdi de sömestr tatil tarihini sorguluyor. Milli Eğitim Bakanlığınca, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı tüm kademe ve tüm sınıf seviyelerinde, 6 Eylül Pazartesi günü Kovid-19 tedbirleri alınarak haftada 5 gün yüz yüze eğitim ile başlamıştı. 2021 2022 eğitim öğretimin ilk ara tatili gerçekleştirildi. Ara tatil sonrası okullarına başlayan öğrenciler şimdi ise yarıyıl tatil tarihini merak ediyor.

Yarıyıl tatili ne zaman 2022?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021 - 2022 takvimine göre Yarıyıl tatili 24 Ocak 2022 ile 4 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan, okullar ne zaman kapacak? Öğrenciler 2021 2022 eğitim öğretim yılı içi karneyi 7 Haziran 2022’de alacak.