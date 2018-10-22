15 tatili ne zaman? Sömestir yarı yıl tatili ocağın kaçında?

Okullar ne zaman 15 tatiline girecek merak konusu olmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2018-2019 eğitim öğretim yılı takvimine göre, okullar 17 Eylül 2018 Pazartesi açılmıştı. Okulların açılmasıyla birlikte öğrenciler heyecan içinde 15 tatili bekliyor. Peki sömestir tatili ne zaman ve kaç gün olacak? 15 tatil ne zaman? Yarıyıl tatiline ne kadar kaldı? Sorularının cevabını öğrenciler merak ediyor. İşte okulların ne zaman tatile gireceğine ilişkin MEB’in takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) gelecek yılın çalışma takvimini hazırladı. Buna göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı, 17 Eylül 2018 Pazartesi başladı. 2018-2019 eğitim öğretim yılı ise 4 Haziran 2019 Cuma sona erecek. MEB tarafından hazırlanan 2018-2019 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin genelge, illere gönderildi.

15 tatili (sömestir) tatili ne zaman?

Buna göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başladı. Okullar sömestri yani 15 tatiline 18 Ocak 2019 Cuma günü girecek. Yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci dönem okul zili çalma tarihi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek.