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Eğitim 15 tatili ne zaman başlayacak? | Yarıyıl tatili ne zaman?
Eğitim

15 tatili ne zaman başlayacak? | Yarıyıl tatili ne zaman?

Yarıyıl tatili hangi gün başlıyor? | Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime devam ediyor. Öğrenciler yarıyıl tatilinin ne zaman ayın kaçında başlayacağını araştırıyor. Peki, okullar ne zaman tatil olacak? | Yarıyıl tatili ne zaman bitecek? | İkinci ara tatil iptal mi oldu?

Yeniakit Publisher
2020-12-28 16:35:00 -
15 tatili ne zaman başlayacak? | Yarıyıl tatili ne zaman?

15 tatili hangi gün başlıyor? | Koronavirüs salgını sebebiyle 2020-2021 eğitim öğretim yılı 31 Ağustos Pazartesi günü uzaktan eğitimle başladı. 21 Eylül’den itibaren yüz yüze eğitim kademeli olarak başladı. Ancak artan vakalar sebebiyle 20 Kasım’da yüz yüze eğitime ara verildi. Milyonlarca öğrenci ara tatilin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, yarıyıl tatili ne zaman başlayacak?

15 tatili ne zaman başlayacak? | Yarıyıl tatili ne zaman?

Yarıyıl tatili 22 Ocak Cuma günü başlayacak. Öğrenciler 22 Ocak’a kadar uzaktan eğitime devam edecek. 15 Şubat 2021’de ise yarıyıl tatili sona erecek. Yapılan açıklamada uzaktan eğitimin 15 Şubat’a kadar devam edeceği belirtilmişti. Salgının seyrine göre yüz yüze eğitim planı önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Ayrıca ikinci ara tatil, yarıyıl tatili birleştirildi. Bu sebeple yarıyıl tatili 3 hafta sürecek.

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