15 tatili hangi gün başlıyor? | Koronavirüs salgını sebebiyle 2020-2021 eğitim öğretim yılı 31 Ağustos Pazartesi günü uzaktan eğitimle başladı. 21 Eylül’den itibaren yüz yüze eğitim kademeli olarak başladı. Ancak artan vakalar sebebiyle 20 Kasım’da yüz yüze eğitime ara verildi. Milyonlarca öğrenci ara tatilin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, yarıyıl tatili ne zaman başlayacak?

15 tatili ne zaman başlayacak? | Yarıyıl tatili ne zaman?

Yarıyıl tatili 22 Ocak Cuma günü başlayacak. Öğrenciler 22 Ocak’a kadar uzaktan eğitime devam edecek. 15 Şubat 2021’de ise yarıyıl tatili sona erecek. Yapılan açıklamada uzaktan eğitimin 15 Şubat’a kadar devam edeceği belirtilmişti. Salgının seyrine göre yüz yüze eğitim planı önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Ayrıca ikinci ara tatil, yarıyıl tatili birleştirildi. Bu sebeple yarıyıl tatili 3 hafta sürecek.