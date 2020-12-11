  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim 15 tatil ne zaman? | Yarıyıl tatili erkene mi alındı?
Eğitim

15 tatil ne zaman? | Yarıyıl tatili erkene mi alındı?

Sömestr tatili ne zaman? | Koronavirüs salgını sebebiyle yüz yüze eğitime ara verildi. Uzaktan eğitim devam ederken alınan kısıtlamaların etkisinin beklenmesi için 15 tatilinin erkene çekilip çekilmeyeceği merak ediliyor. Peki, 15 tatili ne zaman? | Yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatil öne çekilir mi?

Yeniakit Publisher
2020-12-11 18:22:00 -
15 tatil ne zaman? | Yarıyıl tatili erkene mi alındı?

15 tatili ayın kaçında başlıyor? | 2020-2021 eğitim öğretim yılı 31 Ağustos’ta uzaktan eğitimle başladı. 21 Eylül’den itibaren ise kademeli olarak yüz yüze eğitime geçildi. Son olarak 2 Kasım’da 5. ve 9. sınıflar okullarına döndü. 6.,7.,10. ve 11. sınıflar okullarına dönmeden yüz yüze eğitime 4 Ocak’a kadar ara verildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitimin başlangıç tarihini salgının seyrine göre netleşeceğini belirtiyor. Hal böyle olunca öğrenciler, 15 tatilinin erkene çekilip çekilmeyeceğini merak ediyor.

15 tatil ne zaman? | Yarıyıl tatili erkene mi alındı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, planları arasında yarıyıl tatilinin öne alınmasının söz konusu olduğunu belirtti. Bakan Selçuk, “Gerek sınavlar açısından gerek yapılabilecek iş ve işlemler konusunda var. Gerekse salgının seyriyle alakalı olarak var. Bizim iş takvimi şudur, belirlenmiştir, değişmez diye bir bakış açımız asla yok. Duruma göre bunu esnetiriz, öne alırız, takdim tehir yaparız, başka çözümler buluruz, hepsi yapılır" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın çalışma takvimine göre yarıyıl 25 Ocak 2021’de başlayacak ve 5 Şubat 2021’de sona erecek. İkinci ara tatil ise 12 Nisan’da başlayıp 16 Nisan’da tamamlanacak. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021’de sora erecek. Öğrenciler 11 hafta yaz tatili yapacak ve 20211-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül 2021’de başlayacak. 

Okullar ne zaman açılacak? | Ocak ayında okullar açılır mı?
Okullar ne zaman açılacak? | Ocak ayında okullar açılır mı?

Eğitim

Okullar ne zaman açılacak? | Ocak ayında okullar açılır mı?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savunma Sanayii Başkanlığı duyurdu: TSK'ya teslim edildi
Teknoloji

Savunma Sanayii Başkanlığı duyurdu: TSK'ya teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanlığı, MELTEM-3 Projesi kapsamında ilk P-72 Deniz Karakol Uçağının düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına te..
Büyük indirim yolda! Borçlar siliniyor
Ekonomi

Büyük indirim yolda! Borçlar siliniyor

Milyonlarca vatandaşa rahat nefes aldıran yapılandırma, iş dünyasının üzerindeki yükü hafifletecek. Devlete olan borçlarını yapılandırıp peş..
Görüntüler paylaşıldı! Mısır’dan o noktaya kontrolsüz saldırı
Dünya

Görüntüler paylaşıldı! Mısır’dan o noktaya kontrolsüz saldırı

Mısır tarafından rafale jetleri ile Libya sınırına yapılan kontrolsüz saldırının görüntüleri paylaşıldı.
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay