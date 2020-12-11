15 tatili ayın kaçında başlıyor? | 2020-2021 eğitim öğretim yılı 31 Ağustos’ta uzaktan eğitimle başladı. 21 Eylül’den itibaren ise kademeli olarak yüz yüze eğitime geçildi. Son olarak 2 Kasım’da 5. ve 9. sınıflar okullarına döndü. 6.,7.,10. ve 11. sınıflar okullarına dönmeden yüz yüze eğitime 4 Ocak’a kadar ara verildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitimin başlangıç tarihini salgının seyrine göre netleşeceğini belirtiyor. Hal böyle olunca öğrenciler, 15 tatilinin erkene çekilip çekilmeyeceğini merak ediyor.

15 tatil ne zaman? | Yarıyıl tatili erkene mi alındı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, planları arasında yarıyıl tatilinin öne alınmasının söz konusu olduğunu belirtti. Bakan Selçuk, “Gerek sınavlar açısından gerek yapılabilecek iş ve işlemler konusunda var. Gerekse salgının seyriyle alakalı olarak var. Bizim iş takvimi şudur, belirlenmiştir, değişmez diye bir bakış açımız asla yok. Duruma göre bunu esnetiriz, öne alırız, takdim tehir yaparız, başka çözümler buluruz, hepsi yapılır" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın çalışma takvimine göre yarıyıl 25 Ocak 2021’de başlayacak ve 5 Şubat 2021’de sona erecek. İkinci ara tatil ise 12 Nisan’da başlayıp 16 Nisan’da tamamlanacak. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021’de sora erecek. Öğrenciler 11 hafta yaz tatili yapacak ve 20211-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül 2021’de başlayacak.