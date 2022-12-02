15 tatil ne zaman? Yarıyıl kanre tatili ne zaman başlayacak?
Sömestra tatili ne zaman? Aralık ayıyla birlikte pek çok kişi okulların ne zaman tatile gireceğini, yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, 15 tatiline ne zakadar zaman kaldı?
Milyonlar öğrenci 14-18 Kasım tarihlerinde ara tatil yaptı. Ara tatilin ardından ise gözler yarıyıl tatiline çevrildi. Peki, bu sene karneler ne zaman verilecek?
15 tatil ne zaman? Yarıyıl karne tatili ne zaman başlayacak?
Öğrenciler aralık ayıyla birlikte sık sık ‘Okullar ne zaman tatil olacak?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat tarihlerine denk geliyor. Ancak tatil 20 Ocak Cuma günü karnelerin verilmesiyle başlayacak. Hafta sonu tatillerinin ardından okullarda 6 Şubat’ta ders başı yapılacak.
İkinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapılacak. Eğitim öğretim dönemi 16 Haziran 2023'te sona erecek.