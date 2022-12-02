  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Harekete geçtiler! Adı "Recep Tayyip Erdoğan" olsun kampanyası

Dünyada bir ilke imza attılar! Bosch ve Mercedes-Benz'den sürücüsüz park sistemi

Canlı yayında Ömer Çelakıl'a saldırı! Uzun süren sessizliğini bozdu, sözleri herkesi şok etti

Dünyada bulunan rezervin tamamına yakını Türkiye'de bulundu! Ülkemize dolar yağacak

Kullanıcıları memnun etti! WhatsApp'ta yeni dönem

Altın resmen çıldırdı! Yerinde durmuyor

Dünya'da çark tersine döndü! Rusya ve Çin kan kaybediyor Türkiye kazanmaya devam ediyor

Bakan Kurum'dan beklenen açıklama! Büyük müjdeyi böyle duyurdu

Hindistan, 100 milyar dolar işçi dövizi alan ilk ülke olacak! 89,4 milyar dolar döviz getirisi

Cinsel ilişki vaadi ile yaşlı erkekleri kandırıp paralarını çaldı! Bakın kim çıktı
Eğitim 15 tatil ne zaman? Yarıyıl kanre tatili ne zaman başlayacak?
Eğitim

15 tatil ne zaman? Yarıyıl kanre tatili ne zaman başlayacak?

Sömestra tatili ne zaman? Aralık ayıyla birlikte pek çok kişi okulların ne zaman tatile gireceğini, yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, 15 tatiline ne zakadar zaman kaldı?

Yeniakit Publisher
2022-12-02 16:05:00 -
15 tatil ne zaman? Yarıyıl kanre tatili ne zaman başlayacak?

Milyonlar öğrenci 14-18 Kasım tarihlerinde ara tatil yaptı. Ara tatilin ardından ise gözler yarıyıl tatiline çevrildi. Peki, bu sene karneler ne zaman verilecek?

15 tatil ne zaman? Yarıyıl karne tatili ne zaman başlayacak?

Öğrenciler aralık ayıyla birlikte sık sık ‘Okullar ne zaman tatil olacak?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat tarihlerine denk geliyor. Ancak tatil 20 Ocak Cuma günü karnelerin verilmesiyle başlayacak. Hafta sonu tatillerinin ardından okullarda 6 Şubat’ta ders başı yapılacak.

İkinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapılacak. Eğitim öğretim dönemi 16 Haziran 2023'te sona erecek.

DUS yerleştirme sonuçları açıklandı
DUS yerleştirme sonuçları açıklandı

Aktüel

DUS yerleştirme sonuçları açıklandı

İstihdamda meslek liselerine öncelik verilmesini istiyoruz
İstihdamda meslek liselerine öncelik verilmesini istiyoruz

Eğitim

İstihdamda meslek liselerine öncelik verilmesini istiyoruz

DUS yerleştirme sonuçları açıklandı
DUS yerleştirme sonuçları açıklandı

Eğitim

DUS yerleştirme sonuçları açıklandı

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23