15 Şubat’ta okullar yüz yüze mi açılacak? Yüz yüze eğitim yarıyıl tatilinden sonra başlayacak mı?

Okullar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak? 31 Ağustos’ta uzaktan eğitimle başlayan 2020-221 Eğitim Öğretim yılı için 15 tatil yani yarıyıl tatili 25 Ocak pazartesi günü başlıyor. 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklendi. Böylelikle 25 Ocak Pazartesi günü başlayacak olan yarıyıl tatili 15 Şubat Pazartesi günü son bulacak. Yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı merak edilirken Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve yetiştirme kursları (DYK) için açıklamalarda bulundu. Mezunlar ve sınavlara hazırlanan 8. ve 12. sınıf öğrencilerin mağdur olmaması adına DYK olarak da bilinen destekleme ve yetiştirme kursları 22 Ocak itibariyle açılacağı duyurdu. DYK kurslarının açılmasıyla birlikte yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı, yarıyıl tatilinden sonra okulların yüz yüze eğitime başlayıp başlamayacağı merak edilmeye başlandı.

Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 15 Şubat’ta başlayacak ikinci dönemde okulları mümkün oldukça yüksek kapasitede açmak istediklerini söyledi. İlkokul, ortaokul ve lisede okuyan milyonlarca öğrenci, 22 Ocak’ta kez ders yapacak ve 15 Şubat’a kadar yarıyıl tatiline girecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin ve öğrenci velilerin merakla beklediği okulların ikinci dönemde yüz yüze eğitime geçip geçmemesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.