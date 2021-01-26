15 Şubat’ta kaçıncı sınıflar okula gidecek?
15 Şubat’ta okullar açılıyor mu? Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca öğrenci 2019-2020 eğitim öğretim sezonunun ilk yarısının büyük kısmını uzaktan eğitimle tamamladı. Öğrenciler ve veliler 15 Şubat’ta kaçıncı sınıfların okula gideceğini araştırmaya başladı. Peki, 15 Şubat’ta okullar açılacak mı? Hangi sınıflar okula dönecek? Yüz yüze eğitime başlama takvimi
Yüz yüze eğitim ne zaman? Koronavirüs salgını sebebiyle 20 Kasım’da yüz yüze eğitime ara verildi. 22 Ocak’ta uzaktan eğitim sona erdi ve yarıyıl tatili başladı. Öğrenciler yarıyıl tatili ile ara tatilin birleştirilmesiyle üç hafta tatil yapacak. Peki, 15 Şubat’ta kimler okula gidecek?
15 Şubat’ta kaçıncı sınıflar okula gidecek?
2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci yarıyılı 15 Şubat’ta başlayacak. Bu sebeple kimler okula döneceğini merak ediyor. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 15 Şubat’ta kademeli olarak yüz yüze eğitime geçmek istediklerini ancak süreci salgınını belirleyeceğini ifade etti. Ayrıca Bakan Selçuk, 15 Şubat’ta hangi sınıfların okula döneceğiyle ilgili kararın şubat ayı başında duyurulabileceğini ifade etti.