Yüz yüze eğitim ne zaman? Koronavirüs salgını sebebiyle 20 Kasım’da yüz yüze eğitime ara verildi. 22 Ocak’ta uzaktan eğitim sona erdi ve yarıyıl tatili başladı. Öğrenciler yarıyıl tatili ile ara tatilin birleştirilmesiyle üç hafta tatil yapacak. Peki, 15 Şubat’ta kimler okula gidecek?

15 Şubat’ta kaçıncı sınıflar okula gidecek?

2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci yarıyılı 15 Şubat’ta başlayacak. Bu sebeple kimler okula döneceğini merak ediyor. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 15 Şubat’ta kademeli olarak yüz yüze eğitime geçmek istediklerini ancak süreci salgınını belirleyeceğini ifade etti. Ayrıca Bakan Selçuk, 15 Şubat’ta hangi sınıfların okula döneceğiyle ilgili kararın şubat ayı başında duyurulabileceğini ifade etti.