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Eğitim 15 Şubat’ta kaçıncı sınıflar okula başlayacak?
Eğitim

15 Şubat’ta kaçıncı sınıflar okula başlayacak?

15 Şubat’ta hangi illerde okullar açılacak? Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca öğrenci uzun zamandır okullarına hasret. Eğitim bilindiği gibi uzaktan devam ediyor. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk dönemi 22 Ocak’ta sona erdi. İkinci yarıyıl ise 15 Şubat’ta başlayacak. Peki, 15 Şubat’ta hangi sınıflar okulla başlayacak? Kaçıncı sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-01 20:40:00 -
15 Şubat’ta kaçıncı sınıflar okula başlayacak?

Hangi şehirlerde okullar açılıyor? Koronavirüs salgını sebebiyle aylardır öğrenciler okula gidemiyor. Milyonlarca kişi 15 Şubat’ta okulların açılıp açılmayacağını merak ediyor. Konu hakkında merakla beklenene açıklama geldi. Yüz yüze eğitim ne zaman?

15 Şubat’ta kaçıncı sınıflar okula başlayacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yüz yüze eğitimle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Köy okullarında 15 Şubat’ta eğitim öğretim başlayacak. Okulların açıldığı köylerde vaka artışı olursa eğitim öğretime ara verilecek. Bizim için kovid çok tehlikeli. Bizim yavrularımızın kaybına tahammülümüz yok. 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile ilkokul ve özel öğretim kurumlarında 1 Mart’tan itibaren yüz yüze eğitimin başlaması için çalışmalar başlayacak. 1 Mart’tan itibaren il bazında eğitimin başlaması için çalışmalar başlayacak” dedi.

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