Hangi şehirlerde okullar açılıyor? Koronavirüs salgını sebebiyle aylardır öğrenciler okula gidemiyor. Milyonlarca kişi 15 Şubat’ta okulların açılıp açılmayacağını merak ediyor. Konu hakkında merakla beklenene açıklama geldi. Yüz yüze eğitim ne zaman?

15 Şubat’ta kaçıncı sınıflar okula başlayacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yüz yüze eğitimle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Köy okullarında 15 Şubat’ta eğitim öğretim başlayacak. Okulların açıldığı köylerde vaka artışı olursa eğitim öğretime ara verilecek. Bizim için kovid çok tehlikeli. Bizim yavrularımızın kaybına tahammülümüz yok. 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile ilkokul ve özel öğretim kurumlarında 1 Mart’tan itibaren yüz yüze eğitimin başlaması için çalışmalar başlayacak. 1 Mart’tan itibaren il bazında eğitimin başlaması için çalışmalar başlayacak” dedi.