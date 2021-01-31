Koronavirüs salgını sebebiyle okullar uzun süredir kapalı. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 31 Ağustos Pazartesi günü uzaktan eğitimle başladı. 21 Eylül’den itibaren kademeli olarak yüz yüze eğitime başlandı. Son olarak 2 Kasım’da 5. ve 9.sınıflar okullarına döndü. 6.,7.,10. ve 11. Sınıflar okullarına dönmeden yüz yüze eğitime ara verildi. Peki, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

15 Şubat’ta hangi sınıflar okula gidecek?

20 Kasım’da başlayan uzaktan eğitim 22 Ocak Cuma günü sona erdi. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak Pazartesi günü başladı. Yarıyıl tatili ile ara tatil birleştirildiği için öğrenciler üç hafta tatil yapacak. 15 Şubat Pazartesi ise 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başlayacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 15 Şubat’ta kademeli olarak yüz yüze eğitime başlamak istediklerini belirtti. Bakan Selçuk, şubat ayı başında izleyecekleri yolu, hangi sınıfların okula döneceğine ilişkin açıklama yapacaklarını ifade etti. Şimdilik hangi sınıfların 15 Şubat’ta okula başlayacağı net olarak açıklanmadı.