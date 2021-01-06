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Eğitim 15 Şubat'ta hangi sınıflar açılacak? | Yüz yüze eğitim ne zaman?
Eğitim

15 Şubat'ta hangi sınıflar açılacak? | Yüz yüze eğitim ne zaman?

Yüz yüze eğitim ne zaman başlar? | Koronavirüs salgını sebebiyle uzaktan eğitim süreci devam ediyor. Milyonlarca öğrenci ve veli yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. Okullar ne zaman açılır? | 15 Şubat’ta 1. sınıflar okula döner mi? | 1. sınıflar yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-06 14:29:00 -
15 Şubat'ta hangi sınıflar açılacak? | Yüz yüze eğitim ne zaman?

15 Şubat’ta liseler açılacak mı? | 2020-2021 eğitim öğretim yılı 31 Aralık Pazartesi günü uzaktan eğitimle başladı. 21 Eylül itibariyle kademeli olarak yüz yüze eğitime geçildi. Son olarak 2 Kasım’da 5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime başladı. Artan vaka sayıları sebebiyle 20 Kasım’da yüz yüze eğitime ara verildi. Peki, yüz yüze eğitim ne zaman?

15 Şubat'ta hangi sınıflar açılacak? | Yüz yüze eğitim ne zaman?

Uzaktan eğitim 22 Ocak Cuma gününe kadar sürecek. 25 Ocak Pazartesi günü ise yarıyıl tatili başlayacak. İkinci ara tatilin de yarıyıl tatiline eklenmesi sebebiyle öğrenciler 21 gün tatil yapacak. 15 Şubat Pazartesi günü ise ikinci dönem başlayacak. 15 Şubat’ta hangi sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağı ise şimdilik net değil.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamalarda okulları açmak istediklerini ancak buna salgının seyrinin karar vereceğini belirtiyor. Şubat ayı başında Bilim Kurulu tavsiyeleriyle okulların yüz yüze eğitime nasıl hangi sürede geçeceğiyle ilgili kararlar alınması bekleniyor.

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