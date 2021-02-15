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Sağlık 15 Şubat koronavirüs tablosu belli oldu! İşte vaka sayısı ve can kaybı
Sağlık

15 Şubat koronavirüs tablosu belli oldu! İşte vaka sayısı ve can kaybı

Sağlık Bakanlığı 15 Şubat koronavirüs tablosunu açıkladı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 116 bin 452 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 945 kişinin testi pozitif çıktı, 91 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 20:51:00 - 2021-02-15 21:06:56
15 Şubat koronavirüs tablosu belli oldu! İşte vaka sayısı ve can kaybı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 91 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 7 bin 945 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

15 Şubat koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 91 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 27 bin 562’e yükseldi.

Toplam vaka sayısı 2 milyon 594 bin 128 

Toplamda 31 milyon 633 bin 171 test yapıldı. Bugün yapılan 116 bin 452 testten 7 bin 945 yeni vaka sayısı, 660 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 2 milyon 594 bin 128 olduğu, bugün iyileşen 7 bin 106 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 482 bin 435’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,6, ağır hasta sayısının ise bin 232 olduğu açıklandı.

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