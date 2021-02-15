15 Şubat koronavirüs tablosu belli oldu! İşte vaka sayısı ve can kaybı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 91 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 7 bin 945 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

15 Şubat koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 91 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 27 bin 562’e yükseldi.

Toplam vaka sayısı 2 milyon 594 bin 128

Toplamda 31 milyon 633 bin 171 test yapıldı. Bugün yapılan 116 bin 452 testten 7 bin 945 yeni vaka sayısı, 660 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 2 milyon 594 bin 128 olduğu, bugün iyileşen 7 bin 106 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 482 bin 435’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,6, ağır hasta sayısının ise bin 232 olduğu açıklandı.