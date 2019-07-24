15 şehirde kültür panayırı coşkusu

Haziran sonu itibariyle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Antalya başta olmak üzere Türkiye’nin 15 şehrinde eş zamanlı olarak başlayan uluslararası sosyal sorumluluk projeleri Kültür Panayırı etkinlikleriyle uluslararası gönüllüleri halk ile buluşturuyor.

Dünyanın 50’den farklı ülkesinden sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olmak için Türkiye’ye gelen üç bini aşkın genç kendi ülkelerinin kültürlerini yerel dansları, folklorik kıyafetleri ve hediyeliklerini tanıttı. Haziran sonu itibariyle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Antalya başta olmak üzere Türkiye’nin 15 şehrinde eş zamanlı olarak başlayan ve halka açık alanlarda gerçekleştirilen Kültür Panayırı etkinliklerine vatandaşın ilgisi de büyük olurken, şehirlerinde dünya gençlerini ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Kültür Panayırı etkinlikleri ağustos sonuna kadar AIESEC’in bulunduğu şehirlerde gerçekleşmeye devam edecek.

Gönüllü olmak için Türkiye’ye geldiler

Gönüllülük bilincini uluslararası anlamda geliştirmeye çalışan gençler global gönüllülük programı ile ülkemize gelerek Türk gönüllülerle ortaklaşa sosyal sorumluluk projeleri yürütüyorlar.

AIESEC Türkiye tarafından organize edilen sosyal sorumluluk projeleri, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalar olarak yürütülüyor. 7’den 70’e çok çeşitli alanlarda gerçekleştirilen projeler ile farklı kültürlerin kaynaştırılması ve gönüllülük bilincinin aşılanması için çalışılıyor.