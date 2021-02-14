15 seçim kaybedip koltuğunu bırakmayan Kılıçdaroğlu’ndan önemli açıklamalar “Koltuk sevdalısı olmayacaksın”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gümdeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Nurcan Gökdemir ve parlamento muhabiri Hüseyin Şimşek’in sorularına yanıtlayan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, parti liderlerinin koltuk sevdalısı olmaması gerektiğini söyledi.

Demokrasinin en önemli kuralının gelindiği gibi gitmesinin de bilinmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı;

Gitmesini bileceksiniz

"Demokrasiye inanıyorsanız, gelmesini bildiğiniz gibi gitmesini de bileceksiniz. Halkın oyları ile nasıl geldiyseniz, halkın oyları ile de gitmesini bileceksiniz.

İktidar da gitmesini bilsin

Halk sizi getirdi iktidar yaptı, 19 yıldır iktidardasınız. Zaten Türkiye’nin hiçbir sorununu çözemediniz. Seçim yasasında değişiklik düşünebilirler, Anayasa’da değişiklik düşünebilirler, başka yasalarda değişiklik düşünebilirler. Kendi konumlarını güvence altına almak isteyebilirler.

Her hamle koltuk için

AK Parti, artık Türkiye’yi yönetemiyor. Acaba yerimi nasıl korurum, arayışı içinde. Aslında nasıl yerimde kalırım, öyle düzenlemeler yapayım ki seçim sonucunda ben yerimde kalabileyim, koltuğumu koruyabileyim, düşüncesi tam olarak. Makam hırsına kapılan ve makamını korumak için çaba harcayanlar, ülkenin sorunlarını zaten görmezler."