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Yaşam 15 saat sonra sevindiren haber! 14 yaşındaki kız çocuğu enkazdan sağ olarak çıkarıldı
Yaşam

15 saat sonra sevindiren haber! 14 yaşındaki kız çocuğu enkazdan sağ olarak çıkarıldı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7’lik depremde enkaz altında kalan 14 yaşındaki Fatma Sarı, 15 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 20:03:00 - 2023-02-06 20:17:06

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7’lik depremde enkaz altında kalan 14 yaşındaki Fatma Sarı, 15 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Saat 04.17’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki depremde 8 katlı bina yıkıldı. Enkaz altından ses geldiğini belirleyen ekipler, sesin geldiği yönde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. 14 yaşındaki Fatma Sarı'ya ulaşan AFAD ve gönüllüler, çocuğu sıkıştığı yerden çıkartmak için seferber oldu.

Hastanede tedavi altına alındı

AFAD ekipleri bir yandan saniyelerle yarışırken, diğer yandan da Fatma’ya moral vermeye çalıştı. Ekiplerin yoğun çalışması sonrasında sıkıştığı yerden kurtarılan Fatma Sarı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Depremden 15 saat sonra yaralı olarak kurtarılan Fatma Sarı’nın annesinin ise hayatını kaybettiği belirlendi.

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