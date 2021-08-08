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Ekonomi 1,5 milyon üye adına 1,5 milyon fidan bağışı
Ekonomi

1,5 milyon üye adına 1,5 milyon fidan bağışı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yanan orman alanlarını eski haline kavuşturmak amacıyla Birliğin 1,5 milyon üyesi adına 1,5 milyon fidan bağışında bulunduklarını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 22:03:00 -
1,5 milyon üye adına 1,5 milyon fidan bağışı

Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, TOBB olarak, “Her üyemiz için bir fidan” temasıyla gerçekleştirdikleri bağışa ilişkin bilgi verdi. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Yanan ormanlarımızı eski haline kavuşturmak, daha yeşil bir Türkiye için TOBB, 365 odamız ve borsamız, 64 sektör meclisimiz, 81 ildeki kadın ve genç girişimciler kurullarımız olarak 1,5 milyon üyemiz adına 1,5 milyon fidan bağışında bulunuyoruz” ifadelerini kullandı. Öte yandan TOBB, devam eden yangınlar nedeniyle destekte bulunmak isteyen üyeleri için ayrıca yardım kampanyası da başlattı.

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