15 liralık manda sütünü bırak, 48 bin liralık balık ziyafetine bak

Engin Ardıç, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın manda yoğurdu yediğini açıklaması üzerinden saçma sapan bir tartışma başlatan çevrelere gönderme yaparak "Kafayı yememek çok zor bu ülkede" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın kilosu 15 lira olan manda sütünden elde edilen yoğurduna kafayı takanların, Ekrem İmamoğlu'nun 48 bin liralık balık ziyafetine ses çıkarmamasını eleştiren Ardıç, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Manda yoğurdu da siyasi tartışma konularımızdan biri oldu.

Kafayı yememek çok zor bu ülkede...

Yoğurdun maliyetini hesaplayıp "Erdoğan gitsin" diyen manyaklar var. Çok para tutuyormuş. Hele üstüne bal... Lükse bak!

Ejder meyvesi falan derken yoğurt yemek bile suç oldu bu memlekette.

Bu kafayla devam etsinler.

Günde bir kilodan bir yıllık yoğurt parasını hesaplayıp "Benim emekçi halkım bir lokma ekmek bulamazken..." demeyi sürdürsünler.

Sen salla, belki kanacak budala çıkar.

Kastamonu pastırması ne çabuk unutuldu?

Abdullah Gül taraftarları buna karşılık Kayseri pastırmasını yüceltiyorlardı hani...

"Kalkan ciğeri" kaçadır peki?

***

Durum böyle ama durumları umutsuz.

Durup durup "senaryo" yazanlar türedi.

On çeşit seçim senaryosu varmış...

Kimine göre iktidar ittifakının milletvekili sayısı 235 çıkıyormuş, kimine göre 287...

Kimisi 222 çıkarıyor...

Bu spekülasyon "mevcut yasa" üzerinden yapılıyor.

Hiçbir iktidar mensubu, yeni yasa çıkarıp da seçime eski yasayla gidecek kadar sapıtmadı.

Gene de inanmıyorlar...

İkide bir erken seçim deyip deyip o seçimin tarihini kendi kafalarında hep ertelediler ya... Bundan da hiç utanmadılar...

Şimdi gene toplanmışlar bir yuvarlak masada, gene "baskın seçim" bekliyorlarmış!

Kereviz yediniz mi kereviz?

Benim emekçi halkım yemeye bir lokma ekmek bulamıyor, bunlar kereviz yiyorlar.

Kerevizin kilosu kaçadır? (...)"