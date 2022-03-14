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Yerel 1,5 kilo bonzai ile yakalandılar
Yerel

1,5 kilo bonzai ile yakalandılar

Samsun'da yaklaşık 1.5 kilo bonzai ile yakalanan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-14 18:30:00 -
1,5 kilo bonzai ile yakalandılar

Olay, İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.A. (35) ve S.K.'nin (37) adreslerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 1 kilo 436 gram bonzai, 6,99 gram metamfetamin, 12,16 gram esrar ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 650 liraya da el konuldu.

Gözaltına alınan E.A. ve S.K., emniyetteki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 zanlı, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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