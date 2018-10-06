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15 keçiyi çaldı, ilçe sınırlarını çıkamadan yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde bir besicinin 15 adet keçisini belirli miktar bir para karşılığında anlaşarak kamyonetlerine yükleyip parayı ödemeden kaçan 2 şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

06 Ekim 2018 Cumartesi 23:58
15 keçiyi çaldı, ilçe sınırlarını çıkamadan yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Ayvacık’ta besicilik yapan Mustafa Avcu isimli bir vatandaş, 15 adet keçisini satmak için çiftliğine gelen 2 şahısla belirli bir miktar para karşılığında anlaştı. Keçileri kamyonete yükleyen 2 şahıs Avcu’ya para vermeden keçileri alıp kaçtı. Avcu ise durumu hemen polis ekiplerine haber verdi.

Polis ekipleri ise durum üzerine Ayvacık ilçesi çıkışında kamyonetini durdurarak araç içerisinde bulunan 2 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Kamyonet içerisinde bulunan 15 adet keçi ise hayvan sahibine teslim edildi.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 23:58
  1. hırsızlık

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