15 keçiyi çaldı, ilçe sınırlarını çıkamadan yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Ayvacık’ta besicilik yapan Mustafa Avcu isimli bir vatandaş, 15 adet keçisini satmak için çiftliğine gelen 2 şahısla belirli bir miktar para karşılığında anlaştı. Keçileri kamyonete yükleyen 2 şahıs Avcu’ya para vermeden keçileri alıp kaçtı. Avcu ise durumu hemen polis ekiplerine haber verdi.

Polis ekipleri ise durum üzerine Ayvacık ilçesi çıkışında kamyonetini durdurarak araç içerisinde bulunan 2 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Kamyonet içerisinde bulunan 15 adet keçi ise hayvan sahibine teslim edildi.