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Gündem 15 kanun teklifinden biri bile Meclis genel kuruluna ulaşmadı
Gündem

15 kanun teklifinden biri bile Meclis genel kuruluna ulaşmadı

3600 ek gösterge, öğretmenlik meslek kanunu, emeklilikte yaşa takılanlar, süresiz nafaka, erken yaşta evlilik yüzünden parçalanan aileler gibi Türkiye’nin önemli gündem maddeleri arasında yer alan malul sayılmayan gaziler, ilgisizlik ve itilmişlik yüzünden büyük moral çöküntüsü yaşıyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-20 10:25:00 -
15 kanun teklifinden biri bile Meclis genel kuruluna ulaşmadı

MUHAMMET KUTLU  ANKARA

Yıllardır Meclis’te milletvekilleriyle ve bakanlıklarda bürokratlarla yapılan görüşmelerde sorunlarını aktaran malul sayılmayan gaziler, 6 yıl içerisinde 4 farklı partiden kendileri için verilen 15 kanun teklifinden birinin bile komisyonlardan geçip Meclis genel kuruluna ulaşamamasından dolayı büyük hayal kırıklığı içinde.

20 bin vatan evladı bu onuru bekliyor

Malul Sayılmayan Gaziler Derneği Başkanı Halil Pulant, “15 kanun teklifinden tek birinin bile meclis komisyonlarında görüşülüp genel kurula gelmemesi sayıları 20 bin olan malul sayılmayan gazilerimiz ve ailelerini derinden üzüyor. Gazi meclisimiz Gazilerimizin sorunları bir an önce giderilmeli ve hak ettikleri ‘gazilik’ onurunu vermelidir” dedi.

4 farklı partiden 15 kanun teklifi

Vatanın bölünmez bütünlüğünü korurken canından geçen, patlayıcıya, mermiye göğsünü siper eden şerefli Türk askerleri oldukları halde yaralandıkları günden beri verilmeyen gazilik onuru için mücadele etmek zorunda bırakıldıklarını anlatan Pulant, şöyle devam etti: “Kendimize 'Malul Sayılmayan Gaziler' ismini verdik çünkü okuyanın kalbinde bir burukluk bıraksın istedik. Malul Sayılmayan Gazi olur mu? Derdimizi anlatmadığımız siyasi parti kalmadı. Bizim mağduriyetimizin giderilmesi amacı ile 4 farklı partiden 15 adet kanun teklifi verildi. Sosyal bir problemin çözümü amacı ile farklı parti ve milletvekilleri tarafından verilen 15 kanun teklifine bu zamana dek rastlanmamıstır. Ancak tek bir tanesi bile komisyonlardan geçip Meclis genel kuruluna ulaşamadı. 3600 ek gösterge, öğretmenlik meslek kanunu, emeklilikte yaşa takılanlar gibi devasa sorunlar tek tek çözüme kavuşturuluyor. Sadece biz malul sayılmayan gazilerin sorunları çözülmüyor. Bu terk edilmişlikten kurtulmak ve haklarımıza kavuşmak istiyoruz.”

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