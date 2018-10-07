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15 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Balıkesir merkezli 15 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

07 Ekim 2018 Pazar 16:16
15 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 31 şüpheliden 2'si emniyetten serbest bırakıldı, 29'u adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 26'sı ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Balıkesir, Bursa, Kütahya, İstanbul, Ankara, İzmir, Uşak, Manisa, Kayseri, Van, Tokat, Antalya, Şanlıurfa, Konya ve Edirne'de 28 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 46 şüpheliden 31'i yakalanmıştı.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 16:16
  1. Van
  2. Uşak
  3. Şanlıurfa
  4. Tokat
  5. Manisa
  6. Kütahya
  7. Konya
  8. Kayseri
  9. İzmir
  10. İstanbul
  11. Edirne
  12. Bursa
  13. Balıkesir
  14. Antalya
  15. Ankara
  16. fetö
  17. FETÖ üyesi
  18. Bylock operasyonu

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