15 Haziran ayı Evde bakım maaşı yattı mı ve Evde bakım maaşı ne kadar oldu?

15 Haziran evde bakım maaşı ne zaman yatacak sorgulaması başladı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli bakımına destek amacıyla verilen Evde bakım maaşı, haziran ayı için ödemelerin ne zaman yatacağını merak ediliyor. İşte merak edilen haberin detayları…

15 Haziran ayı Evde bakım maaşı yattı mı?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım maaşını her ayın 15'i ile 31'ü arasında hesaplara yatıyor. Evde bakım aylığını Ziraat Katılım Bankası aracılığıyla alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler.

Evde bakım maaşı ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı ve aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Bu nedenle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının evde hasta ve yaşlı yakınına ödenen maaşlara memur ve memur emeklerinin zamlarına paralel olarak yüzde 7.36 oranında zam yapıldı. Evde Bakım Yardımı maaşları, 2021 yılı ilk 6 aylık dönem için kişi başına 1.657,86 TL'ye yükseldi