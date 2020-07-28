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Yerel

15 gündür kayıp olan şahıs bulundu

Ordu’da iki haftadır kayıp olan ve her yerde aranan 50 yaşındaki Necmettin Acar, fındık bahçesinde sağ olarak bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-28 16:26:00 -
15 gündür kayıp olan şahıs bulundu

Olay 2 hafta önce Ordu'nun Aybastı ilçesine bağlı Pelitözü Mahallesi'nde meydana geldi. Akli dengesi yerinde olmayan ve daha önce de sık sık kaybolduğu belirlenen Necmettin Acar (50) için ekipler seferber oldu. AFAD ve Jandarma Özel Harekât ekiplerinin bölgedeki arama çalışmalarına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı arama kurtarma ekipleri de destek verdi.

Muhtemel yerlerde arama çalışmalarını aralıksız sürdüren Jandarma Özel Harekat ve Büyükşehir İtfaiye arama kurtarma ekipleri 15 günün sonunda kayıp şahsı sağ olarak buldu. Perşembe Yaylası Sıraç obası mevkisinde fındık bahçesinde bulunan Necmettin Acar, sağlık ekiplerine teslim edildi.

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