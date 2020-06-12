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Yerel

15 dakika yağan dolu hasara yol açtı

Amasya’nın Taşova ilçesinde akşam saatlerinde yağan dolu hasara yol açtı.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 21:53:36 -
15 dakika yağan dolu hasara yol açtı

Amasya’nın Taşova ilçesinde akşam saatlerinde yağan dolu hasara yol açtı.



Taşova’ya bağlı Destek, Dereli, Karamuk ve Boraboy köylerinde etkili olan dolu yağışı tarım alanlarına zarar verdi. Diğer köylerde önemli bir hasar görülmezken, yağıştan sonra oluşan sel Yayladibi köyü yollarını tahrip etti. 15 dakika aralıksız yağan dolu köyleri bembeyaz bir örtü ile kapattı. Yağan dolu özellikle fasulye ve meyve bahçelerine zarar verdi.

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