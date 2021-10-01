15 bin öğretmen ataması ne zaman? 15 bin öğretmen ataması ikinci dönemde yapılacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen binlerce öğretmen adayı 3 Eylül'de ataması gerçekleştirilen 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sonrası ek öğretemn ataması olup olmayacağını merak etmeye başlamıştı. Ek öğretmen ataması yapılacağının ilk müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğandan gelmişti. Erdoğan'ın 15 bin ek öğretmen atamasının yapılacağını açıklamasından sonra MEB de 2021 2022 eğitim öğretim yılı için ek öğretmen ataması takvimini açıkladı

15 bin öğretmen ataması ikinci döneme yetişir mi?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yeni öğretmen ataması ile ilgili takvimi açıkladı. Özer, "15 bin yeni öğretmenimizi inşallah ikinci döneme yetiştireceğiz." dedi.

15 bin öğretmen atama ön başvurular ne zamana kadar sürecek?

Öğretmen atamalarıyla ilgili başvuru sürecini 27 Eylül'de başlattıklarını söyleyen Özer, başvuruların 8 Ekim'e kadar süreceğini belirtti.

15 bin öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özer, "15 bin yeni öğretmenimizi inşallah ikinci döneme yetiştireceğiz. 31 Ocak'ta mülakat sonuçlarını açıklayacağız. 2022 ikinci dönemde 15 bin yeni dinamik öğretmenle devam edeceğiz" dedi.

Öğretmen atama başvurusu nereden yapılacak?

Başvurular Milli Eğitim Bakanlığı'nın sözleşmeli öğretmenlik ön başvuru sistemi olan "ilkatama.meb.gov.tr" üzerinden yapılacak. Adaylar e-Devlet üzerinden uygulamaya giriş yapabiliyor.

15 bin öğretmen atama takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimini internet sitesinden yayımladı. Buna göre, ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri, 27 Eylül-8 Ekim'de yapılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 25 Ekim'de ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım-9 Aralık'ta alınacak ve bu adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta düzenlenecek. Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta ilan edilecek.

Öğretmen atamaları hangi KPSS puanı ile yapılıyor?

Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak. Bu takvime göre yapılacak atama işleminde, 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak.