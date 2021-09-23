15 bin öğretmen ataması kontenjanları taban puanları personel.meb.gov.tr

15 bin öğretmen atama puanları ve kontenjanları açıklandı Mili Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Ön başvuruların 27 Eylül’de alınacağı 15 bin öğretmen atama takvimine göre, sözleşmeli öğretmenlik atama sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da yapılacak. 15 bin sözleşmeli öğretmenlik atama başvurusunda bulunacak adayların beklediği atama branş dağılımı ve kontenjanları da merak açıklandı. Hangi branşta atama yapılacak? 15 bin sözleşmeli öğretmenlik atama en fazla atama sınıf, özel eğitim ve okul öncesi öğretmenliğinde olacak.