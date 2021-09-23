15 bin öğretmen ataması kontenjanları taban puanları personel.meb.gov.tr
15 bin öğretmen atama puanları ve kontenjanları açıklandı Mili Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Ön başvuruların 27 Eylül’de alınacağı 15 bin öğretmen atama takvimine göre, sözleşmeli öğretmenlik atama sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da yapılacak. 15 bin sözleşmeli öğretmenlik atama başvurusunda bulunacak adayların beklediği atama branş dağılımı ve kontenjanları da merak açıklandı. Hangi branşta atama yapılacak? 15 bin sözleşmeli öğretmenlik atama en fazla atama sınıf, özel eğitim ve okul öncesi öğretmenliğinde olacak.
Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı. Öğretmen alımı branş ve kontenjan dağılımına göre en fazla atama yapılacak ilk 3 branş sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve 1302 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği oldu. 15 bin öğretmen alımına ilişkin başvuru ve atama duyurusu Milli Eğitim Bakanlığının http://personel.meb.gov.tr/ internet adresinde yayımlandı.
15 bin öğretmen ataması branş bazında kontenjan dağılım listesi için TIKLAYIN