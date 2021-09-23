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Eğitim 15 bin öğretmen ataması hangi branşlarda? Öğretmen ataması branş kontenjan dağılımı son dakika
Eğitim

15 bin öğretmen ataması hangi branşlarda? Öğretmen ataması branş kontenjan dağılımı son dakika

15 bin sözleşmeli öğretmen atama hangi branşlarda olacak? 15 bin öğretmen ataması branş kontenjan dağılımları son dakika: ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim'de yapılacak olan 15 bin sözleşmeli öğretmen atamalarına ilişkin merakla beklenen branş dağılımı ve kontenjanları MEB tarafından açıklandı. Peki 2021 2022 öğretmen ataması branş kontenjan dağılımları en çok hangi alanda? 15 bin öğretmen ataması hangi branşlarda?

Yeniakit Publisher
2021-09-23 15:14:00 - 2021-09-23 15:22:55
15 bin öğretmen ataması hangi branşlarda? Öğretmen ataması branş kontenjan dağılımı son dakika

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimini internet sitesinden yayımladı. Buna göre, ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri, 27 Eylül-8 Ekim'de yapılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 25 Ekim'de ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da gerçekleştirilecek. Karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım-9 Aralık'ta alınacak ve bu adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta düzenlenecek. Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta ilan edilecek. Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.

15 bin öğretmen ataması branş dağılımı listesi son dakika

15 bin öğretmen alımına ilişkin başvuru ve atama duyurusu Milli Eğitim Bakanlığının http://personel.meb.gov.tr/ internet adresinde yayımlandı.

15 bin öğretmen ataması sınıf öğretmenliği alımı ne kadar?

15 bin öğretmen ataması sınıf öğretmenliği kontenjanları 2.175

15 bin öğretmen atama okul öncesi kontenjanları

15 bin öğretmen ataması okul öncesi kontenjanları sayısı 1.302

15 bin öğretmen ataması kontenjanları

15 bin öğretmen ataması özel eğitim kontenjanları

15 bin öğretmen ataması özel eğitim kontenjanları sayısı 1.755

15 bin öğretmen ataması matematik kontenjanları 

15 bin öğretmen ataması matematik kontenjan sayısı 733

15 bin öğretmen atama rehberlik kontenjanları 

15 bin öğretmen ataması rehberlik kontenjan sayısı 804

15 bin öğretmen atama sosyal bilgiler kontenjanları 

15 bin öğretmen ataması sosyal bilgiler kontenjan sayısı 130

15 bin öğretmen atama Türkçe kontenjanları 

15 bin öğretmen ataması Türkçe kontenjan sayısı 698

15 bin öğretmen ataması Türk dili ve edebiyatı kontenjanları 

15 bin öğretmen ataması Türk dili ve edebiyatı kontenjan sayısı 501


15 bin öğretmen ataması branş bazında kontenjan dağılım listesi için TIKLAYIN

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