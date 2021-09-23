15 bin öğretmen ataması hangi branşlarda? Öğretmen ataması branş kontenjan dağılımı son dakika

15 bin sözleşmeli öğretmen atama hangi branşlarda olacak? 15 bin öğretmen ataması branş kontenjan dağılımları son dakika: ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim'de yapılacak olan 15 bin sözleşmeli öğretmen atamalarına ilişkin merakla beklenen branş dağılımı ve kontenjanları MEB tarafından açıklandı. Peki 2021 2022 öğretmen ataması branş kontenjan dağılımları en çok hangi alanda? 15 bin öğretmen ataması hangi branşlarda?