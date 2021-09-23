15 bin öğretmen ataması hangi branşlarda? Öğretmen ataması branş kontenjan dağılımı son dakika
15 bin sözleşmeli öğretmen atama hangi branşlarda olacak? 15 bin öğretmen ataması branş kontenjan dağılımları son dakika: ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim'de yapılacak olan 15 bin sözleşmeli öğretmen atamalarına ilişkin merakla beklenen branş dağılımı ve kontenjanları MEB tarafından açıklandı. Peki 2021 2022 öğretmen ataması branş kontenjan dağılımları en çok hangi alanda? 15 bin öğretmen ataması hangi branşlarda?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimini internet sitesinden yayımladı. Buna göre, ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri, 27 Eylül-8 Ekim'de yapılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 25 Ekim'de ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da gerçekleştirilecek. Karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım-9 Aralık'ta alınacak ve bu adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta düzenlenecek. Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta ilan edilecek. Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.
15 bin öğretmen ataması branş dağılımı listesi son dakika
15 bin öğretmen alımına ilişkin başvuru ve atama duyurusu Milli Eğitim Bakanlığının http://personel.meb.gov.tr/ internet adresinde yayımlandı.
15 bin öğretmen ataması sınıf öğretmenliği alımı ne kadar?
15 bin öğretmen ataması sınıf öğretmenliği kontenjanları 2.175
15 bin öğretmen atama okul öncesi kontenjanları
15 bin öğretmen ataması okul öncesi kontenjanları sayısı 1.302
15 bin öğretmen ataması özel eğitim kontenjanları
15 bin öğretmen ataması özel eğitim kontenjanları sayısı 1.755
15 bin öğretmen ataması matematik kontenjanları
15 bin öğretmen ataması matematik kontenjan sayısı 733
15 bin öğretmen atama rehberlik kontenjanları
15 bin öğretmen ataması rehberlik kontenjan sayısı 804
15 bin öğretmen atama sosyal bilgiler kontenjanları
15 bin öğretmen ataması sosyal bilgiler kontenjan sayısı 130
15 bin öğretmen atama Türkçe kontenjanları
15 bin öğretmen ataması Türkçe kontenjan sayısı 698
15 bin öğretmen ataması Türk dili ve edebiyatı kontenjanları
15 bin öğretmen ataması Türk dili ve edebiyatı kontenjan sayısı 501
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