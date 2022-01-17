Öğretmenlerin uzun süredir beklediği atamalara ilişkin süreç birkaç ay önce başladı. Son olarak sözlü sınav sonuçları açıklandı ve tercihler yapıldı. Peki, öğretmek atama sonuçları ne zaman açıklanır?

15 bin öğretmen atama tercihleri ne zaman? MEB 15 bin öğretmen atama tercih 2022 tarihleri

15 bin sözleşmeli öğretmenlik adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta yapıldı. Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta açıklandı.

Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alındı. Atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.

Bu takvime göre yapılacak atama işleminde, 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak.

Öte yandan milli sporcuların beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atanması için ayrılacak kontenjan, bu atamaya ilişkin alan bazlı kontenjan dağılımı sonrasında belirlenecek ve atama sayısından düşülecek.