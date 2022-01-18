15 bin öğretmen atama sonucu ne zaman? MEB 15 bin öğretmen atama tercih sonuç sorgula!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimi ilerliyor. Adayların sözlü sınavları 12-27 Kasım'da gerçekleştirildi. MEB tarafından yayımlanan takvime göre 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarına ilişkin takvim belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),15 bin öğretmen ataması için, sözlü sınavların 12- 27 Kasım arasında tamamlandı. MEB 15 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları 1 Ocak'ta açıklandı. Karantina uygulamaları nedeniyle sözlü sınava katılamayan öğretmen adaylarının başvuruları ise 12 Kasım- 9 Aralık arasında alındı. Bu adlar sözlü sınavlarına 13- 17 Aralık'ta girdi. Sözlü sınav sonuçlarına göre 21- 26 Ocak tarihleri arasında ise sözleşmeli öğretmenin atama tercihleri yapıldı.

15 bin sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 15 bin sözleşmeli öğretmenlik atamalarına ilişkin konuştu. Bakan Özer, "İstanbul'daki eğitim yatırımlarını 2022 yılında tamamlamak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Şu ana kadar İstanbul'umuza 5 milyarın üzerinde eğitim yatırımını 2022 yılında verdik. Sadece okul yapma değil, aynı zamanda okulların içerisinin donanımının yapılması için ciddi bir şekilde destek veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu gibi 31 Ocak'taki 15 bin öğretmen atamasının yüzde 50'sini yani 7 bin 500 öğretmeni de inşallah İstanbul'a vereceğiz. Sadece İstanbul'da okullar yapmak değil, aynı zamanda öğretmen, insan kaynağı atamak, alt yapının güçlendirilmesi noktasında ciddi yatırımlarla desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

15 bin sözleşmeli öğretmenlik atama kontenjanı branş dağılımı

En çok atama yapılacak alanlar sırasıyla şu şekilde: 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve bin 302 kontenjanla okul öncesi öğretmenlik oldu. Öte yandan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği için bin 30, ilköğretim matematik öğretmenliği için bin 1, İngilizce öğretmenliği için 857, rehberlik öğretmenliği için 804, matematik öğretmenliği için 733, fen bilimleri öğretmenliği için 702, Türkçe öğretmenliği için 698, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği için 501, beden eğitimi öğretmenliği için 39’u milli sporcu olmak üzere 390 kişilik kontenjan oluşturuldu. Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için de kontenjan verildi.

15 bin sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi