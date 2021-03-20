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Gündem 15 askerimizi şehit eden alçak mahkemede bakın ne yaptı!
Gündem

15 askerimizi şehit eden alçak mahkemede bakın ne yaptı!

2016 yılında Kayseri'de bombalı saldırı gerçekleşen 15 askerimizin şehit, 54 askerimizin de gazi olduğu bombalı saldırının faili olan terörist MİT ve Emniyet'in operasyonuyla Irak'ta yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti. İkinci kez hakim karşısına çıkan hain, deli rolü yaparak "Ben sürekli cin görüyorum. Benim Sara hastalığım var. Kimsenin görmediği şeyleri görüyorum" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-20 10:03:00 - 2021-03-20 10:15:54
15 askerimizi şehit eden alçak mahkemede bakın ne yaptı!

Kayseri’de 17 Aralık 2016 tarihinde çarşı iznine çıkan Kayseri 1. Komando Tugayı askerlerinin bulunduğu halk otobüsüne PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 15 asker şehit olurken, 54 asker de gazi olmuştu. Patlamanın ardından yürütülen soruşturma kapsamında saldırının faili olan ‘Fırat Botan’ kod adlı PKK’lı terörist Ferhat T., MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla Irak’ta yakalanarak Kayseri’ye getirildi. Bugün Kayseri Adalet Sarayı 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Ferhat T., Seyfettin Ayçiçek, Mehmet Özalp, Mehmet Ayaz ve Barış Kaya ile sanık ve müşteki avukatları hazır bulundu. Olayda yaralanan bazı gaziler de duruşmayı seyretti.

Mahkeme başkanı uyardı

Mahkemede savunma yapan patlamanın faili Ferhat T., olayla alakasız konuları anlatınca, mahkeme başkanı sık sık T.’i uyardı. T., "Geçen ki duruşmada söylediğim ifadeler aynıdır. Polise verdiğim ifade de bahsi geçen terörist Yıldırım Çakır’ı tanımıyorum. Bir daha böyle bir olay yaşanmasın diye emniyette birçok fotoğraf testi yaptım ve yardımcı oldum. Lice’de siyah elbiseli teröristler gördüm ama bomba görmedim. Ben PKK tarafından çok işkence gördüm, felç geçirdim. Ondan sonra örgüte yardım edemedim. Ben sürekli cin görüyorum. Benim Sara hastalığım var. Kimsenin görmediği şeyleri görüyorum" dedi.

Diğer tutuklu sanıklarda, tahliyelerini istedi. Mahkeme heyeti dosyadaki duruşmadaki eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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Yorumlar

deniz

İDAM GERİ GELMELİ HER SUÇ İÇİN DEĞİL MESALA TERÖRİSTE İDAM, KASTİ ADAM ÖLDÜRENE İDAM , VATANINA İHANET EDENE İDAM SALLANDIRACAKSIN BİR KAÇ TANE TELEVİZYONDA GÖSTERECEKSİN BAK BAKAYIM NELER DÜZELİYOR İDAM GELSİN BU KÖPEKLER ASILSIN
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sukru

Şerefsiz alçak,Umarım sana içeride gerçek cinleri gösterirler.
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