15 Ağustos 2023: Günün Âyet ve Hadisi
Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (15 Ağustos 2023) sunuyoruz...
(2) يَٓا اَيُّهَا الَّذٖينَ اٰمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ
(3) كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ
Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla
(2) Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz?
(3) Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında çok çirkin bir davranıştır.
(Saff Suresi - 2-3) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
“Bilgisi bulunmadığı halde fetvâ veren, onun günahını üstlenir.”
Kaynak: Ebû Dâvûd, İlim, 8