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Aktüel

144 sokak hayvanı daha sıcak bir yuvaya kavuştu

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, son 5 ayda ise 144 sokak hayvanını sıcak bir yuvaya kavuşturdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 16:50:56 -
144 sokak hayvanı daha sıcak bir yuvaya kavuştu

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, son 5 ayda ise 144 sokak hayvanını sıcak bir yuvaya kavuşturdu.


2009 yılında günümüze 10 bine yakın sokak hayvanını sahiplendirerek tüm belediyelere örnek olan Tepebaşı Belediyesi, sahiplendirdiği binlerce hayvan ile bu alandaki öncülüğünü sürdürüyor. 2009 yılında bugüne yaklaşık 10 bin sokak hayvanını sahiplendirerek tüm belediyelere örnek olan Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, 2020 yılının Ocak-Mayıs arası 5 aylık döneminde 144 sokak hayvanının sahiplenilmesini sağladı. 106 köpek, 38 kedi olmak üzere toplam 144 sokak hayvanı sıcak bir yuvaya kavuşurken, aynı dönemde kısırlaştırılan kedi ve köpek sayısı ise 425 oldu. Sokak hayvanlarını evlerine kabul eden duyarlı vatandaşlar da tüm kent halkını, “Satın alma, sahiplen” diyerek can dostlara kucak açmaları tavsiyesinde bulundu.


Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de sokak hayvanlarının sağlığı için sürdürülen çalışmaların aralıksız biçimde devam edeceğini kaydetti.

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