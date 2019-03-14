14.03.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...14 Mart 2019 Perşembe 07:43
VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)
مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِۙ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِۚ
"O, birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi."
"(Ama) aralarında bir engel vardır; birbirlerine karışmazlar."
(Rahman Suresi, âyet:19-20) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
"Kulun kalbine duâ etme arzusu geldiğinde Rabbine duâ etsin.
Çünkü Allah onu kabul edecektir." (Camiüssağir)
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