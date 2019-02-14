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14.02.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

14 Şubat 2019 Perşembe 08:45
14.02.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla) 

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْۜ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰىۜ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَٓاءَهُمْ بَعْدَ الَّذ۪ي جَٓاءَكَ مِنَ الْعِلْمِۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَص۪يرٍ

"Sen onların dinlerine uymadıkça yahudiler de hıristiyanlar da senden asla memnun kalmayacaklardır.

 De ki: "Asıl doğru yol ancak Allah’ın yoludur." Eğer sana gelen ilimden sonra onların arzularına uyarsan, bilesin ki artık Allah sana ne dost ne de yardımcı olacaktır.

    (Bakara Suresi, âyet:120)          (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 


ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)   

“Allah, bir kuluna hayır murâd ettiğinde onu insanların ihtiyaçlarını karşılama yolunda istihdâm eder.” 

  (Süyûtî, II, 4/3924) 

 

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 08:45
  1. 14.02.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. Bakara 120
  3. hıristiyanlar
  4. yahudiler
  5. ihtiyaç gidermek
  6. hayır murad etmek

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