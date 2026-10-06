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Gündem 1400 vatandaşa evde temizlik ve kişisel bakım desteği!
Gündem

1400 vatandaşa evde temizlik ve kişisel bakım desteği!

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1400 vatandaşa evde temizlik ve kişisel bakım desteği!

Fatih Belediyesi, günlük ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken yaşlılara yönelik evde temizlik ve kişisel bakım hizmetlerini sürdürüyor.

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki Yaşlı Hizmetleri Birimi ekipleri, ihtiyaç tespiti yapılan vatandaşları evlerinde düzenli olarak ziyaret ederek yaşam alanlarının temizliğinden kişisel bakıma kadar farklı alanlarda destek sağlıyor. 2026 yılında yaklaşık 1000 hanede 1400 yaşlı vatandaşa ulaşan ekipler, yaklaşık 1000 haneye evde temizlik, 250 kişiye ise kişisel bakım hizmeti verdi.

Özellikle yalnız yaşayan, hareket kabiliyeti sınırlı veya günlük işlerini yapmakta zorlanan yaşlıların yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan ekipler, ziyaretler sırasında tespit edilen diğer sosyal ihtiyaçları da belediyenin ilgili birimlerine yönlendiriyor.

TURAN: “BÜYÜKLERİMİZİN YALNIZ OLMADIKLARINI BİLMELERİNİ İSTİYORUZ”

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, yaşlılara yönelik hizmetlerin sosyal belediyeciliğin önemli bir parçası olduğunu belirterek şunları söyledi: “Büyüklerimizin kendi evlerinde, alıştıkları çevrede huzurla yaşamalarını önemsiyoruz. Temizlikten kişisel bakıma kadar ihtiyaç duydukları alanlarda yanlarında oluyoruz. En önemlisi de yalnız olmadıklarını, ihtiyaç duyduklarında kapılarını çalacak birilerinin bulunduğunu bilmelerini istiyoruz.”

Turan, yaşlılara yönelik sosyal hizmetleri ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmeye devam edeceklerini ifade etti.

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