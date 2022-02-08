140 gündür milleti uyutuyorlar

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Milletin tercihiyle yürürlüğe giren Başkanlık Sistemi’ne alternatif olarak eski Parlamenter Sistemi’ni vaat eden CHP, İP, GP, SP ve HDP gibi 6+1 partinin, yeni sistemin esaslarına ilişkin 140 gündür ayrıntı veremedi.

4 ay geçti oyalıyorlar

CHP’yi iktidara taşıyabilmek için oluşturulan 6+1 partili Zillet İttifakı’nın Başkanlık Sistemi’ne alternatif olarak sunduğu köhnemiş Parlamenter Sistem’le ilgili çalışmalarda 140 gündür millete hiçbir şey sunulamadı. 21 Eylül 2021’de start verilen toplantılar neticesi 15 Aralık’ta uzlaşma sağlandığını duyuran Zillet partileri, aradan geçen 4 ay 18 günlük zaman dilimine rağmen bu uzlaşmayı raporlaştıramayıp millete anlatamadı. Önce YÖK benzeri birkaç kurumun kaldırılmasında anlaştıklarının duyurulduğu, sonra taslağın genel başkanlara sunulacağının açıklandığı Zillet’te şimdi ise vekil sayısı, yaş-boy sırası, ittifakın ismi gibi süfli tartışmalar üzerinden kavga veriliyor. Milletin tercihiyle yürürlüğe giren Başkanlık Sistemi’ne alternatif olarak hiçbir şeyi sunamayan Zillet’in, iktidar olmaları durumunda ülkeyi nasıl yöneteceklerine dair hiçbir program ortaya koyamadıklarını ifade eden yazarlar, “140 ay da geçse Millet İttifakı ülke idaresine dair hiçbir şey açıklayamaz” diyor.

Tek düşünceleri aday olabilmek

Akit’e konuşan Araştırmacı Yazar İdris Ortakaya, şunları söyledi: “Batılı büyükelçilerle gizli saklı görüşmeler ve kirli pazarlıklar yapan bu uşakların seçim ve sonrasına dair açıklayabilecekleri hiçbir vaat, hiçbir program yoktur ve olamaz da. Millet İttifakı’nın en büyük yarışı ‘valilik adaylığı’ yarışıdır. Amerika tarafından ‘vali adayı’ yapılmak için birbirlerini yiyorlar. Sonrası için tek planları ise ülkemizi ABD’nin bir nevi eyaleti yapmak. Milletin karşısına ittifak, parlamenter sistem, erken seçim, toplantı vesaire gibi görüntüler vererek çıkmaları sadece tiyatrodur. Değil 140 gün, 140 ay geçse de ülke idaresine dair hiçbir şey açıklayamaz bunlar.”

Batı'nın uşakları

Ortakaya, şöyle devam etti: “Türkiye’yi bir türlü istediği çizgiye getiremeyen Batı, içerideki uşakları ile bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ancak dikkate almadıkları bir durum var. Türkiye devletinin gücünü dikkate katmadılar. Çünkü eski Türkiye kafasındalar hala. Türkiye’de istihbari bir güç yok zannediyorlar. Gizli saklı görüşme yapanları devletimiz adım adım takip ediyor. Kimlerle görüşüyor, ne yapıyorlarsa hepsi biliniyor. Ve devletimiz bunların balonunu patlamıştır.”

Cumhur'da istikrar, zillette kaos

Gazeteci Yazar Murat Özer de, şunları ifade etti: “Cumhur İttifakı’nda kan kardeşliği ve istikrar, Millet İttifakı’nda kaos var. Ne vaatleri, ne siyasi programları, ne ekonomi ne de dış politikaları belli. Güçlendirilmiş Parlamenter sistem dedikleri şeyin bir referandumla halka sunulması gerekiyor. Halbuki Başkanlık Sistemi zaten halka sunulmuş ve onay almıştır. Halkın tercih ve takdirlerine güvenmeyenler bu topluma saygısızlık yapıyor. Bu sisteme millet sandıkta karar verdi. Milletin tercihlerine saygı duymayan anlayış cevabı yine sandıkta verecektir.”

Herkes kendi menfaatinde

İttifaktaki aykırılıklara da değinen Murat Özer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Davutoğlu’nun 20 tane milletvekili istediği, her ittifak ortağının Cumhurbaşkanı Yardımcılığı talep ettiği gibi iddialar var. Sadece yüzde 25 oy alabilen ve ittifakın lideri olan CHP, kendi listelerinden Davtuoğlu’na da, Karamollaoğlu’na da, Babacan’a da kendi milletvekili listesinden yer açmak zorunda. Bu da CHP listesinin azalması anlamına geliyor. Bunu tabanına nasıl anlatacaklarını bilmiyorlar. SP, GP, Deva gibi 3 partinin desteğini almadan seçimde başarılı olamayacaklarını düşünüyorlar. Ancak bu üç partinin AK Parti’den ne kadar oy alacağı da meçhul. Yüzde 1’in altında oy alabileceği görülen bu partilere verilen haklar CHP açısından kabul edilemez boyuta gelmiş durumdadır.”