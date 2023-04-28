14 yıl cezası vardı... Enselendi
Gaziantep'te 14 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası bulunan şüpheli yakalandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyon sonucunda, hırsızlık ve yağma suçundan hakkında 14 yıl 4 ay hapis cezası bulunan E. Y. isimli şüpheli şahıs yakalandı.
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