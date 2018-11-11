14 yaşındaki Rabia'dan haber alınamıyor

Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan ortaokul öğrencisi 14 yaşındaki Rabia Kumaş, dün öğle saatlerinde annesi Gülşen Akay'a, arkadaşına gideceğini söyleyerek evden çıktı.

Gece saatlerine kadar dönmeyen ve telefonuna ulaşılmayan Rabia Kumaş'ın annesi Gülşen Akay, durumu polis ekiplerine bildirdi. Yıllar önce annesinden boşanan babasının bir süre önce vefat ettiği öğrenilen Rabia Kumaş'ın evden çıkmadan önce bir arkadaşına 'Evden kaçıyorum' diye mesaj attığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin Rabia Kumaş'ı bulmak için arama çalışmaları sürüyor.