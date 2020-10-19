14 yaşındaki genç, muhtemel Covid-19 tedavisiyle 25 bin dolar kazandı

14 yaşındaki ABD’li Anika Chebrolu, koronavirüsün belirli bir proteinine bağlanan ve virüsün işleyişini engelleyen molekül geliştirdi.

Teksas'ın Frisco bölgesinden olan Anika, 3M Genç Bilim İnsanları Yarışması'nı kazanarak 25 bin dolarlık ödülün sahibi oldu.

KTVT'ye konuşan öğrenci; “Bu heyecan verici. Hala tüm bunlara alışmaya çalışıyorum. SARS-CoV-2 virüsü üzerindeki belirli bir proteine bağlanabilen bir molekül geliştirdim. Molekül, ona bağlanarak proteinin işleyişini engelleyecek.” açıklamalarında bulundu.

Anika, bilim projesini aslında kış gribiyle mücadele etmek üzerine tasarlıyordu ancak bu yıl pandeminin başlamasıyla projesini değiştirdi.

Genç, molekülün virüse nereden ve nasıl bağlandığını belirlemek için birden çok bilgisayar programı kullandı.